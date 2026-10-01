Phú Thọ: Khởi tố tài xế gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Ngày 1/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thiệu về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" sau khi điều khiển ô tô gây tai nạn khiến một người tử vong, một người bị thương rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nguyễn Văn Thiệu tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC).

Trước đó, khoảng 23h10 ngày 17/9, tại Km3+200 đường Nguyễn Tất Thành, thuộc TDP Làng Bầu, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa một ô tô chưa xác định được biển kiểm soát và xe mô tô BKS 88D1-410.79 do anh H. V. D (S N2006), trú tại phường Vĩnh Phúc, điều khiển, chở phía sau chị H. T. H, (SN 2006), trú tại phường Vĩnh Phúc.

Sau khi xảy ra va chạm, anh D. và chị H. bị thương, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc cấp cứu. Do bị thương nặng, anh H. V. D đã tử vong tại bệnh viện; chị H. T. H tiếp tục được điều trị. Xe mô tô bị hư hỏng.

Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ vào khoảng 0h ngày 18/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) đã khẩn trương phân công lực lượng, phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy tìm phương tiện và người điều khiển gây tai nạn bỏ trốn.

Đến khoảng 1h ngày 18/9, lực lượng chức năng xác định phương tiện liên quan đến vụ tai nạn là ô tô BKS 88H - 037.45 do Nguyễn Văn Thiệu (SN 1994, trú tại thôn Hữu Phúc, xã Thái Hòa, tỉnh Phú Thọ) điều khiển.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Thiệu khai nhận là lái xe taxi. Khoảng 23h ngày 17/9, khi điều khiển ô tô trên đường Nguyễn Tất Thành, đến Km3+200, do buồn ngủ, Thiệu đã đâm vào phía sau xe mô tô BKS 88D1- 410.79.

Sau khi nghe tiếng va chạm mạnh, biết đã xảy ra tai nạn nhưng do lo sợ phải chịu trách nhiệm, Thiệu không dừng xe mà tiếp tục điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường.

Sau đó, Thiệu điều khiển xe đến khu vực nhà hàng GoGi trên đường Tôn Đức Thắng, phường Vĩnh Phúc thì phương tiện bị hư hỏng, không thể tiếp tục di chuyển. Thiệu bỏ lại xe, đi bộ đến một nhà nghỉ gần đó ngủ.

Đến khoảng 10h ngày 18/9, biết không thể trốn tránh trách nhiệm, Thiệu đến cơ quan điều tra trình diện và làm việc.

Ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thiệu về tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự.