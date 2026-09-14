Phú Thọ khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức” liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện 2 vụ việc có dấu hiệu lợi dụng chính sách nhà ở xã hội thông qua hồ sơ đăng ký mua nhà tại khu nhà ở xã hội 11 tầng thuộc Dự án Khu nhà ở đô thị, địa bàn phường Khai Quang và phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên trước đây, nay thuộc phường Vĩnh Phúc.

Theo cơ quan Công an, các đối tượng đã làm giả nhiều loại giấy tờ trong hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội, gồm giấy xác nhận đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội, giấy xác nhận điều kiện về thu nhập và hợp đồng lao động của các công ty trong khu công nghiệp, nhằm đủ điều kiện mua, sở hữu nhà ở xã hội và thu lợi bất chính từ người có nhu cầu mua nhà.

Qua điều tra xác định, Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1978), Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư HM Việt Nam và Trần Trọng Đức (sinh năm 1979), Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đức Nhật Vina, đã làm giả nhiều tài liệu trong 2 bộ hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội.

Ở vụ việc thứ hai, Phạm Thị Thủy (sinh năm 1991), nhân viên môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh, bị xác định đã cấu kết với Đàm Đình Mạnh (sinh năm 1991), Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng CTT và Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1988), kế toán Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Duy Mạnh, làm giả nhiều tài liệu trong 10 bộ hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nhà ở xã hội là chính sách an sinh quan trọng của Đảng và Nhà nước, nhằm tạo điều kiện để người thu nhập thấp, công nhân và các đối tượng chính sách có cơ hội tiếp cận nhà ở phù hợp. Do đó, việc làm giả hồ sơ để trục lợi không chỉ vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của những người thực sự có nhu cầu, đủ điều kiện mua nhà ở xã hội.

Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân liên quan không thực hiện hoặc tiếp tay cho hành vi gian dối, làm giả hồ sơ để hưởng chính sách nhà ở xã hội. Mọi hành vi lợi dụng, trục lợi chính sách của Nhà nước sẽ bị phát hiện, điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.