Phú Thọ: Khởi tố người phụ nữ giật thẻ, bẻ gậy chỉ huy của lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở

Ngày 17/10, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hương (sinh năm 1991, trú tại xã Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 23 giờ ngày 12/10/2026, Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thôn Dân Thanh (xã Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) tiếp nhận tin báo của người dân về vụ xô xát, gây mất trật tự công cộng tại khu vực Quốc lộ 70B. Ngay lập tức, đồng chí H.Q.Đ - Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thôn Dân Thanh đã có mặt kịp thời tại hiện trường để xác minh và xử lý tình hình.

Hình ảnh vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện Hoàng Thị Hương đang to tiếng, giằng co và xô xát với chị H.T.N. (sinh năm 1994, trú tại xã Thượng Long).

Mặc dù được nhiều người dân xung quanh hết lời can ngăn, Hương không những không dừng lại mà còn có thái độ thách thức, hung hãn. Đối tượng tiếp tục có hành vi gây mất trật tự, giật thẻ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, giật và bẻ gậy chỉ huy giao thông, đồng thời dùng lời lẽ xúc phạm trực tiếp đồng chí H.Q.Đ.

Trước diễn biến phức tạp, đồng chí H.Q.Đ. đã nhanh chóng báo cáo Công an xã Yên Lập để phối hợp giải quyết. Nhận được thông tin, tổ công tác Công an xã đã nhanh chóng có mặt, tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và lấy lời khai của các bên liên quan. Biết không thể trốn tránh, ngày 13/10/2026, Hoàng Thị Hương đã đến trụ sở Công an xã Yên Lập để trình diện và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.

Cơ quan Công an làm việc với Hoàng Thị Hương. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Quá trình điều tra xác định, hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của Hoàng Thị Hương không chỉ gây mất an ninh, trật tự tại khu vực công cộng mà còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh, sinh hoạt của người dân xung quanh, đồng thời gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng trên tuyến Quốc lộ 70B.

Căn cứ vào kết quả điều tra cùng toàn bộ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 15/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, ra quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hương về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Hiện tại, vụ án đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.