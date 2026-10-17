Phú Thọ: Khởi tố người phụ nữ gây rối trật tự, giật gậy chỉ huy giao thông

Cơ quan Công an làm việc với Hoàng Thọ Hương. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 23h ngày 12/10/2026, Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thôn Dân Thanh, xã Yên Lập nhận được tin báo của người dân về vụ xô xát, gây mất trật tự tại khu vực Quốc lộ 70B.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, ông H.Q.Đ., Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thôn Dân Thanh, đã có mặt tại hiện trường để xác minh, nắm bắt tình hình. Tại đây, ông phát hiện Hoàng Thị Hương đang to tiếng, xô xát với chị H.T.N. (sinh năm 1994, trú tại xã Thượng Long, tỉnh Phú Thọ).

Mặc dù được người dân can ngăn, Hương vẫn tiếp tục có hành vi gây mất trật tự, giật thẻ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, giật và bẻ gậy chỉ huy giao thông, đồng thời có lời nói xúc phạm ông H.Q.Đ.

Trước diễn biến vụ việc, ông H.Q.Đ. đã báo cáo Công an xã Yên Lập để phối hợp giải quyết. Lực lượng Công an sau đó có mặt tại hiện trường, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và lấy lời khai những người liên quan. Ngày 13/10, Hoàng Thị Hương đến Công an xã Yên Lập trình diện, khai báo về hành vi của mình.

Hình ảnh vụ việc trích xuất từ camera. Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, vụ việc gây mất an ninh, trật tự tại khu vực công cộng, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, sinh hoạt của người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 70B.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hương về tội “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.