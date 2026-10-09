Phú Thọ: Khởi tố người phụ nữ chuyển khoản sai để chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của chị Đ.T.T (sinh năm 1987, trú tại TDP Xuân Quang, xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ) về việc bị Phạm Thị Lẫy lừa đảo chiếm đoạt khoảng 1,1 tỷ đồng thông qua việc mua bán hoa quả, hàng tạp hóa trong thời gian từ tháng 8/2022 - 25/11/2025.

Bị can Phạm Thị Lẫy dùng thủ đoạn “chuyển khoản sai số tài khoản” chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng của cửa hàng kinh doanh tạp hóa. (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ cung cấp).

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, gia đình chị Đ.T.T mở cửa hàng kinh doanh hoa quả, tạp hóa tại xã Bình Xuyên, cho phép khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Từ tháng 8/2022, Phạm Thị Lẫy thường xuyên đến mua hàng để về bán lẻ.

Do cửa hàng thường xuyên trong tình trạng đông khách, lại có mối quan hệ quen biết từ trước, chị T đã tin tưởng cho Lẫy nợ và thanh toán sau bằng cách gửi ảnh chụp màn hình giao dịch chuyển tiền thành công qua tin nhắn.

Lợi dụng sự buông lỏng quản lý và niềm tin của nạn nhân, đối tượng Lẫy đã thực hiện hành vi gian dối tinh vi: Khi thao tác chuyển tiền trên ứng dụng ngân hàng, Lẫy cố ý nhập sai một ký tự trong số tài khoản người thụ hưởng của chị T.

Ở thời điểm thao tác, hệ thống hiển thị trạng thái giao dịch ban đầu, Lẫy lập tức chụp màn hình gửi cho chị T để làm bằng chứng đã trả tiền. Tuy nhiên, do thông tin tài khoản không chính xác, ngân hàng sau đó đã hoàn tiền về lại tài khoản của Lẫy.

Thủ đoạn trên chỉ bị phát hiện vào ngày 24/11/2025, khi Lẫy tiếp tục mua lượng hàng trị giá 6.143.000 đồng. Sau khi nhận được ảnh chụp màn hình chuyển khoản từ Lẫy, chị T đối soát tài khoản ngân hàng nhưng không thấy tiền báo có.

Kiểm tra kỹ lại hình ảnh, chị T mới giật mình phát hiện số tài khoản người nhận bị sai lệch. Rà soát lại toàn bộ lịch sử giao dịch Lẫy đã gửi từ tháng 8/2022 đến nay, chị T phát hiện tất cả các hình ảnh chuyển khoản trước đó đều có chung một kịch bản sai số tài khoản.

Cơ quan cảnh sát điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2022 - 11/2025, Phạm Thị Lẫy đã thực hiện tổng cộng 677 lần dùng thủ đoạn gian dối nêu trên để chiếm đoạt tài sản của chị T với tổng số tiền lên tới 1.235.398.300 đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 16/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tiếp đó, ngày 17/8/2026, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Lẫy về tội danh trên.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.