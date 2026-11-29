Cơ quan Công an tống đạt Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Toàn. (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ cung cấp)

Theo tài liệu xác minh, trong tháng 6 và tháng 7/2026, Nguyễn Văn Toàn (sinh năm 2003, trú tại xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ) đã sử dụng ứng dụng ChatGPT để tạo hình ảnh giả mạo: người trong ảnh chị T. (là hàng xóm của gia đình Toàn) có những cử chỉ thân mật với một người đàn ông không có thật.

Sau khi tạo hình ảnh, Toàn sử dụng tài khoản Facebook mang tên “Nguyễn Hưng” đăng tải 6 bài viết kèm hình ảnh giả mạo, với nội dung bịa đặt chị T. có quan hệ bất chính. Để thu hút sự chú ý và tăng mức độ lan truyền, Toàn còn gắn thẻ tài khoản Facebook của vợ chồng chị T. cùng nhiều tài khoản khác vào các bài viết.

Khai báo với Công an, Toàn xác nhận, thực hiện hành vi trên xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa mẹ mình và gia đình chị T. Do đó, Toàn đã tạo dựng hình ảnh giả mạo và đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm của chị T.

Hình ảnh giả mạo được tạo bằng ứng dụng ChatGPT. (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ cung cấp)

Hành vi của Toàn đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần của nạn nhân và gia đình, làm xáo trộn cuộc sống, sinh hoạt thường ngày. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tề Lỗ khẩn trương vào cuộc xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ đối tượng thực hiện hành vi.

Ngày 18/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Toàn về tội “Làm nhục người khác”, theo khoản 2, Điều 155 Bộ luật Hình sự.