Phú Thọ: Khởi tố lái xe gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Theo trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thiệu (SN 1994, trú tại thôn Hữu Phúc, xã Thái Hòa, tỉnh Phú Thọ) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" sau khi điều khiển ô tô gây tai nạn khiến một người tử vong, một người bị thương rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trước đó, khoảng 23 giờ 10 phút ngày 17/9/2026, tại Km3+200 đường Nguyễn Tất Thành (thuộc TDP Làng Bầu, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa một xe ô tô chưa xác định được biển kiểm soát và xe mô tô BKS 88D1-410.79 do anh H.V.D (SN 2006, trú tại TDP Đống Đa, phường Vĩnh Phúc) điều khiển, chở phía sau chị H.T.H (SN 2006, trú tại TDP Nguyễn Thái Học, phường Vĩnh Phúc).

Sau khi xảy ra va chạm, anh D và chị H bị thương, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc cấp cứu. Do bị thương nặng, anh D đã tử vong tại bệnh viện; chị H tiếp tục được điều trị. Xe mô tô bị hư hỏng.

Bị can Nguyễn Văn Thiệu tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ vào khoảng 0 giờ ngày 18/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) đã khẩn trương phân công lực lượng, phối hợp với Phòng CSGT triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy tìm phương tiện và người điều khiển gây tai nạn bỏ trốn.

Đến khoảng 01 giờ sáng ngày 18/9/2026, lực lượng chức năng xác định phương tiện liên quan đến vụ tai nạn là ô tô BKS 88H-037.45 do Nguyễn Văn Thiệu điều khiển.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Thiệu khai nhận là lái xe taxi. Khoảng 23 giờ ngày 17/9/2026, khi điều khiển ô tô trên đường Nguyễn Tất Thành, đến Km3+200, do buồn ngủ, Thiệu đã đâm vào phía sau xe mô tô BKS 88D1-410.79.

Sau khi nghe tiếng va chạm mạnh, biết đã xảy ra tai nạn nhưng do lo sợ phải chịu trách nhiệm, Thiệu không dừng xe mà tiếp tục điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường.

Sau đó, Thiệu điều khiển xe đến khu vực nhà hàng GoGi trên đường Tôn Đức Thắng, phường Vĩnh Phúc thì phương tiện bị hư hỏng, không thể tiếp tục di chuyển. Thiệu bỏ lại xe, đi bộ đến một nhà nghỉ gần đó ngủ.

Đến khoảng 10 giờ ngày 18/9/2026, biết không thể trốn tránh trách nhiệm, Thiệu đến Cơ quan điều tra trình diện và làm việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Khi xảy ra tai nạn, người điều khiển phương tiện phải dừng xe, giữ nguyên hiện trường trong phạm vi cần thiết, kịp thời đưa người bị nạn đi cấp cứu, trình báo và phối hợp với cơ quan Công an giải quyết vụ việc theo quy định. Hành vi bỏ trốn sau khi gây tai nạn giao thông có thể bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.