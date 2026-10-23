Phú Thọ: Khởi tố đối tượng lợi dụng thuê xe, đem xe đi cầm cố để chiếm đoạt tài sản

Do cần tiền tiêu xài cá nhân, Lê Trần Thợ (sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Ninh Bình, hiện ở tỉnh Thanh Hóa) nảy sinh ý định thuê xe ô tô rồi mang đi cầm cố nhằm chiếm đoạt tài sản.

Bị can Lê Trần Thợ (sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Ninh Bình, hiện ở tỉnh Thanh Hóa).

Ngày 12/8/2026, lợi dụng mối quan hệ quen biết và việc trước đó đã nhiều lần thuê xe, Thợ đến thuê của chị L. T. H. H (sinh năm 1983, trú tại xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ) một xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Elantra CN7, màu trắng, biển kiểm soát 88A-601.xx với giá 18 triệu đồng/tháng.

Sau khi nhận xe, Thợ điều khiển phương tiện đến Hà Nội, liên hệ với anh Đ. V. Q (sinh năm 1984, trú tại phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội) để cầm cố chiếc xe lấy 200 triệu đồng. Đến ngày 15/10/2026, phát hiện xe bị mang đi cầm cố, chị H đã trình báo cơ quan Công an đề nghị xác minh, làm rõ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khẩn trương kiểm tra, xác minh, triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm làm rõ vụ việc và truy tìm phương tiện.

Cùng ngày 15/10/2026, Lê Trần Thợ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tự thú về hành vi phạm tội của bản thân. Từ các thông tin, tài liệu thu thập được, lực lượng điều tra tập trung làm rõ quá trình thuê xe, di chuyển phương tiện và giao dịch cầm cố.

Ngày 17/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Trần Thợ về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.