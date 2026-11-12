Phú Thọ: Khởi tố chủ quán cà phê chứa mại dâm

Bị can đối với Nguyễn Thị Thu Hoà. Ảnh: CACC

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện quán “Cafe Giải Khát” trên tuyến tỉnh lộ 303, thuộc xã Nguyệt Đức, do Hoà làm chủ, có biểu hiện liên quan đến hoạt động mại dâm. Cơ sở này được cho là thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động, bố trí người cảnh giới nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Khoảng 12h45 ngày 15/10/2026, Phòng Cảnh sát hình sự (Tổ địa bàn Vĩnh Yên) tiến hành kiểm tra cơ sở, phát hiện Hoà có hành vi chứa mại dâm cho 3 đôi nam nữ tại nhà trọ Tuấn Hương, nằm đối diện quán cà phê. Nhà trọ này cũng do Hoà trực tiếp quản lý.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 1,9 triệu đồng được xác định là tiền Hoà thu của 3 khách mua dâm, cùng 3 vỏ bao cao su đã bị xé rách, 3 lõi bao cao su đã qua sử dụng và một số vật chứng liên quan.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu Hoà để điều tra về hành vi “Chứa mại dâm”.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.