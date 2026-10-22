Phú Thọ: Khởi tố Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Hợp Kim

Cấp 26 giấy xác nhận thu hồi khoáng sản trái quy định

Ngày 22/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Văn Lộc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim (nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình cũ); Đinh Thanh Tùng, Chủ tịch UBND xã Hợp Kim (nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình cũ) và Bùi Trọng Nghĩa, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hợp Kim.

Cơ quan CSĐT đọc quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng Hoàng Văn Lộc, SN 1971, HKTT: TDP 3, phường Hòa Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim (Nguyên Phó Giám đốc Sở tài chính tỉnh Hòa Bình cũ).

Ba bị can bị điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, quy định tại Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm Phùng Sơn Hải, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại 336; Lưu Tiến Nguyên, nhân viên công ty này; Nguyễn Trung Vựng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Hợp Kim 889 và Lê Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc công ty.

Theo tài liệu điều tra, cuối năm 2025, trên địa bàn xã Hợp Kim xảy ra tình trạng sạt lở đất rừng sản xuất của một số hộ dân. UBND xã đã có văn bản xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về phương án xử lý.

UBND tỉnh hướng dẫn, việc hạ tải để phòng, chống thiên tai không làm phát sinh quyền được cấp giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản. Trường hợp xử lý sạt lở phát sinh khối lượng khoáng sản dư thừa, địa phương phải nghiên cứu, xây dựng dự án hoặc phương án xử lý phù hợp; đất dư thừa phải được tập kết tại bãi thải do UBND cấp xã quy hoạch, quản lý và xử lý theo quy định của pháp luật. Kinh phí thực hiện do UBND xã Hợp Kim chủ động.

Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, dù đã được hướng dẫn, chỉ đạo, lãnh đạo xã Hợp Kim vẫn không thực hiện đúng phương án xử lý sạt lở, hạ tải theo quy định.

Với mục đích tạo điều kiện cho doanh nghiệp khai thác đất trái phép, các bị can Hoàng Văn Lộc, Đinh Thanh Tùng và Bùi Trọng Nghĩa bị cáo buộc đã thông đồng với hai doanh nghiệp trên, lập 26 phương án thi công cải tạo mặt bằng làm vườn ươm và vận chuyển đất dư thừa, trong khi thực tế không có dự án vườn ươm.

Trên cơ sở đó, 26 giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản trên đất rừng sản xuất được cấp trái quy định, với tổng khối lượng đất dự kiến vận chuyển hơn 2,33 triệu m³.

Cơ quan CSĐT đọc quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng Đinh Thanh Tùng - SN 1973, HKTT: Thôn Đoàn Kết, xã Kim Bôi - Chủ tịch UBND xã Hợp Kim (Nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình cũ).

Khai thác trái phép hơn 386.000m³ đất, thu lợi bất chính hơn 25 tỷ đồng

Lợi dụng các giấy xác nhận được cấp, hai doanh nghiệp đã khai thác trái phép 386.934,2m³ đất san lấp để bán ra thị trường, thu lợi bất chính tổng cộng 25.447.657.200 đồng.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, vụ án là lời cảnh tỉnh đối với các tổ chức, cá nhân và cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác quản lý đất đai, khoáng sản, cũng như thực hiện các phương án phòng, chống thiên tai tại địa phương.

Việc lợi dụng chủ trương xử lý sạt lở, cải tạo mặt bằng để hợp thức hóa hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép không chỉ gây thất thoát tài nguyên, ngân sách Nhà nước mà còn tác động tiêu cực đến môi trường, trật tự quản lý kinh tế và niềm tin của nhân dân.

Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, nhất là những trường hợp có hành vi bao che, tiếp tay cho sai phạm; xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, bảo đảm không bỏ lọt tội phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Ngọc Minh