Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam thêm 4 bị can trong vụ án sai phạm tại các văn phòng công chứng

Các đối tượng Hà Thị Diệu Hồng, Nguyễn Đắc Hưng, Vũ Thị Thuỳ Nga. Ảnh: CACC

Cụ thể, ngày 21/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ (PC03) khởi tố Hà Thị Diệu Hồng (sinh năm 1970), Vũ Xuân Hòa (sinh năm 1990) và Vũ Thị Thùy Nga (sinh năm 1992) về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, quy định tại điểm a khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015. Cả 3 bị can đều bị bắt tạm giam.

Theo kết quả điều tra, Hà Thị Diệu Hồng là cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Sơn La (cũ), đồng thời làm thêm công việc sắp xếp hồ sơ, tài liệu, đóng dấu, in ấn, photocopy tại Văn phòng công chứng Cầm Hà Công. Con gái của Hồng là Vũ Thị Thùy Nga và cháu họ bên chồng là Vũ Xuân Hòa cũng làm nhân viên tại văn phòng này.

Trong quá trình làm việc, Hồng bị xác định đã tự ý ký giả mạo chữ ký của công chứng viên Bùi Xuân Lương trên các hợp đồng mua bán ô tô, mô tô, giấy ủy quyền và lời chứng, với sự giúp sức của Nga và Hòa nhằm hưởng lợi bất chính.

Cũng trong ngày 21/10/2026, liên quan đến sai phạm tại Văn phòng công chứng Nguyễn Tiến Vinh, cơ quan điều tra khởi tố Nguyễn Đắc Hưng (sinh năm 1996), nhân viên văn phòng, về tội “Giả mạo trong công tác”, quy định tại điểm a khoản 4 Điều 359 Bộ luật Hình sự năm 2015. Hưng bị xác định có hành vi giúp sức cho Nguyễn Tiến Vinh, Trưởng Văn phòng công chứng, thực hiện hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam bị can này.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.