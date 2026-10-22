Phú Thọ khởi tố, bắt tạm giam Bí thư, Chủ tịch xã Hợp Kim

Đinh Thanh Tùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hợp Kim (thứ 2 từ phải sang). (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Các bị can gồm: Hoàng Văn Lộc, Bí thư Đảng ủy xã Hợp Kim, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, trú tại phường Hòa Bình; Đinh Thanh Tùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hợp Kim, trú tại thôn Đoàn Kết, xã Kim Bôi; Bùi Trọng Nghĩa, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hợp Kim, trú tại Thôn Vôi, xã An Nghĩa về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 Bộ Luật hình sự.

Với mục đích tạo điều kiện cho doanh nghiệp khai thác đất trái phép, Hoàng Văn Lộc, Đinh Thanh Tùng, Bùi Trọng Nghĩa đã thông đồng, cấu kết với 2 doanh nghiệp là: Công ty cổ phần Đầu tư-thương mại 336; Công ty cổ phần Xây dựng Hợp Kim 889, địa chỉ đều ở xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ lập 26 phương án thi công cải tạo mặt bằng làm vườn ươm và vận chuyển đất dư thừa khống (thực tế không có dự án vườn ươm) để cấp 26 Giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản trên đất rừng sản xuất trái quy định, với tổng khối lượng đất dư thừa vận chuyển đi là 2.334.666,76m3.

Tuy nhiên, lợi dụng vào các giấy xác nhận trên, 2 doanh nghiệp này đã khai thác trái phép tổng khối lượng đất san lấp là: 386.934,2m3, bán ra thị trường, thu bất chính tổng số tiền là: 25.447.657.200 đồng.

Trước đó, ngày 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, quy định tại Điều 227 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ.

Các bị can gồm: Phùng Sơn Hải, sinh năm 1969, hộ khẩu thường trú: phường Tương Mai (Hà Nội), Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư-thương mại 336; Lưu Tiến Nguyên, sinh năm 1972; hộ khẩu thường trú: xã Lạc Thủy, tỉnh Phú Thọ, nhân viên Công ty cổ phần Đầu tư-thương mại 336; Nguyễn Trung Vựng, sinh năm 1976, hộ khẩu thường trú: Thôn Gián Khẩu, xã Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Hợp Kim 889 và Lê Anh Tuấn, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú: phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Hợp Kim 889.

Theo đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đây là lời cảnh tỉnh đối với các tổ chức, cá nhân, cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác quản lý đất đai, khoáng sản và thực hiện các phương án phòng, chống thiên tai tại địa phương. Việc lợi dụng chủ trương xử lý sạt lở, cải tạo mặt bằng để hợp thức hóa hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép không chỉ gây thất thoát tài nguyên, ngân sách nhà nước, mà còn ảnh hưởng đến môi trường, trật tự quản lý kinh tế và niềm tin của nhân dân.

Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh điều tra mở rộng, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, nhất là những trường hợp có hành vi bao che, tiếp tay cho sai phạm, kiên quyết xử lý nghiêm minh, triệt để theo quy định của pháp luật, không để bỏ lọt tội phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.