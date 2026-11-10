Phú Thọ: Khởi tố ba đối tượng thuê ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố

Ngày 10/11, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố ba bị can gồm Phan Anh Thiên (SN 1982, trú tại phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Văn Tú (SN 1995) và Nguyễn Xuân Thành (SN 1990), cùng trú tại xã Yên Lạc (tỉnh Phú Thọ), để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị can Phan Anh Thiên (SN 1982, trú tại phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ) tại cơ quan công an.

Theo tài liệu điều tra, năm 2025, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Phan Anh Thiên nảy sinh ý định thuê ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố chiếm đoạt tài sản. Thiên bàn bạc, thống nhất thực hiện hành vi này với Nguyễn Văn Tú và Nguyễn Xuân Thành.

Sau đó, cả ba thuê chiếc ô tô mang biển kiểm soát 88A - 108.xx của anh L.A.T, trú tại phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ. Các đối tượng đưa xe đến gửi tại nhà anh D.Đ.K (SN 1977, trú tại phường Vĩnh Yên) để tìm nơi cầm cố.

Do chưa tìm được địa điểm nhận cầm cố, nhóm đối tượng hỏi vay anh K. 45 triệu đồng để chi tiêu, đồng thời tiếp tục tìm nơi giao dịch chiếc xe. Sau đó, cả ba đối tượng mang chiếc ô tô trên cầm cố cho anh T.V.N (SN 1991, trú tại xã Xuân Lãng), lấy 85 triệu đồng.

Từ số tiền này, các đối tượng dùng 45 triệu đồng trả khoản vay của anh K., 40 triệu đồng còn lại được chia nhau tiêu xài cá nhân. Theo kết quả định giá của cơ quan chức năng, chiếc ô tô bị mang đi cầm cố có trị giá 206,25 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo của công dân và tiến hành xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã làm rõ hành vi của các đối tượng, đồng thời bắt giữ Nguyễn Văn Tú và Nguyễn Xuân Thành. Riêng Phan Anh Thiên bỏ trốn khỏi địa phương nhằm trốn tránh sự phát hiện, xử lý của cơ quan chức năng.

Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy tìm Phan Anh Thiên, phối hợp với Công an phường Vĩnh Phúc và các đơn vị nghiệp vụ triển khai biện pháp xác minh, truy bắt. Đến ngày 1/11/2026, lực lượng Công an đã bắt giữ được Phan Anh Thiê.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 10/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố cả ba bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đến nay, cơ quan điều tra đã đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ truy tố hai bị can Nguyễn Văn Tú và Nguyễn Xuân Thành. Đối với Phan Anh Thiên, vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân, đặc biệt là các cá nhân kinh doanh dịch vụ cho thuê xe tự lái, cần nâng cao cảnh giác trong quá trình giao dịch.

Chủ tài sản cần xác minh kỹ nhân thân, thông tin người thuê; lập hợp đồng chặt chẽ, quy định rõ trách nhiệm của các bên và chủ động theo dõi tình trạng, vị trí tài sản trong thời gian cho thuê.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi vấn tài sản bị sử dụng sai mục đích, có nguy cơ bị chiếm đoạt, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để được xác minh, xử lý theo quy định.