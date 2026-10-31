Phú Thọ khởi tố 8 thanh thiếu niên tham gia trào lưu 'đi leo'

Ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng. Một đối tượng còn lại do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự được đưa vào diện quản lý, giáo dục tại địa phương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra công bố Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Theo thông tin ban đầu, đêm 3/9, nhóm 9 nam thanh thiếu niên từ 15 đến 18 tuổi, gồm 6 người ở xã Minh Đài, 2 người ở xã Tân Sơn và một người ở xã Võ Miếu đã bàn bạc, hẹn nhau đi "leo".

Đây là tiếng lóng được nhóm sử dụng để chỉ việc tìm kiếm những người tham gia giao thông nhằm gây sự, đánh nhau.

Để thực hiện hành vi, nhóm này tập trung tại xã Minh Đài, chuẩn bị 2 kiếm, một ná cao su và 40 vỏ chai bia thủy tinh. Nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng tháo biển kiểm soát xe, đeo khẩu trang và chia nhau điều khiển 5 xe mô tô di chuyển theo tuyến đường TL316 đến xã Thanh Sơn để tìm người gây sự.

Khi đến địa bàn xã Thanh Sơn, nhóm phát hiện 2 nam thanh niên đi chung một xe mô tô. Cho rằng đã tìm được mục tiêu, các đối tượng điều khiển xe chạy tốc độ cao, liên tục rú ga, khiêu khích và truy đuổi khiến hai người này hoảng sợ, tăng tốc bỏ chạy.

Không dừng lại, nhóm tiếp tục dồn đuổi và ném vỏ chai thủy tinh về phía hai nam thanh niên.

Khi đến đoạn đường thuộc thôn Xuân Lộc, xã Đào Xá, hai nam thanh niên rẽ trái vào khu dân cư nhằm tránh sự truy đuổi thì xảy ra va chạm với một xe mô tô trong nhóm. Hậu quả, người ngồi phía sau bị gãy 1/3 dưới xương cẳng chân trái.

Đáng chú ý, sau vụ việc, một số đối tượng còn đập phá phương tiện của người bị nạn và lấy biển kiểm soát mang về nhà cất giấu.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và kết quả điều tra, xác minh hành vi của từng người, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8/9 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng. Đối với đối tượng còn lại, do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên được đưa vào diện quản lý, giáo dục tại địa phương theo quy định.

Vụ việc là lời cảnh tỉnh đối với tình trạng một bộ phận thanh thiếu niên tụ tập thành nhóm, mang theo hung khí, tìm kiếm người đi đường để gây sự, đánh nhau nhằm thể hiện bản thân. Những hành vi này không chỉ gây mất an ninh, trật tự mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây thương tích, thiệt hại tài sản và để lại hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan chức năng khuyến cáo gia đình, nhà trường cần tăng cường phối hợp quản lý, giáo dục thanh thiếu niên; kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện tụ tập, chuẩn bị hung khí hoặc có ý định gây rối, đánh nhau.

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(Nguồn: THĐT)