Phú Thọ: Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp liên quan mua bán trái phép hóa đơn trong kinh doanh vận tải

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, Công an xã Chí Đám phát hiện dấu hiệu bất thường trong việc kê khai, sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng của một số doanh nghiệp vận tải hàng hóa trên địa bàn và khu vực lân cận.

Các doanh nghiệp này có dấu hiệu kê khai, sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào đối với mặt hàng xăng, dầu dù không phát sinh hoạt động mua bán, cung ứng hàng hóa, dịch vụ tương ứng.

3 đối tượng bị khởi tố. Ảnh: CACC

Quá trình xác minh xác định Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Phúc Lộc, tại khu Đông Tiệm, xã Chí Đám, do Nguyễn Đức Tâm (SN 1987, trú xã Chí Đám) làm Giám đốc, có liên quan đến việc xuất 18 hóa đơn giá trị gia tăng mặt hàng xăng, dầu cho Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Bắc Sơn Phú Thọ.

Công ty này do Đặng Vinh Quang (SN 1973, trú xã Đoan Hùng) làm Giám đốc, Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SN 1996, trú xã Chí Đám) làm kế toán. Tổng doanh số trên 18 hóa đơn là 349.035.800 đồng.

Theo cơ quan điều tra, số hóa đơn trên được kê khai, sử dụng để hạch toán chi phí hoạt động của doanh nghiệp, qua đó làm giảm nghĩa vụ thuế phải nộp.

Ngày 16/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 3 bị can Nguyễn Đức Tâm, Đặng Vinh Quang và Nguyễn Thị Ngọc Ánh để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”, quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các bị can và những cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.