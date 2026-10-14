Phú Thọ: Khởi tố 2 cựu cán bộ xã tự ý bán đất, trụ sở công

Ngày 14/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bạch Chí Điển (SN 1960), nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (cũ), nhiệm kỳ 2011-2016 và 2016-2021; Hoàng Mạnh Dũng (SN 1979), nguyên công chức địa chính, xây dựng UBND xã Trường Sơn.

Hai bị can bị khởi tố về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”, quy định tại khoản 3 Điều 357 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bạch Chí Điển.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình công tác, Bạch Chí Điển và Hoàng Mạnh Dũng đã cố ý vượt quá quyền hạn được giao, tự ý thực hiện các giao dịch chuyển nhượng đất và trụ sở làm việc thuộc tài sản công trên địa bàn xã Trường Sơn cho các cá nhân không đúng quy định của pháp luật.

Cụ thể, trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2018, hai bị can đã tự ý bán tổng diện tích 1.116,2 m² đất thuộc các công trình công cộng, trụ sở cơ quan, đơn vị như: Trụ sở Chi cục Thuế huyện, Trường Mầm non, Trạm Y tế xã… cho 4 hộ dân sinh sống xung quanh, với tổng số tiền 545.860.000 đồng.

Bị can Hoàng Mạnh Dũng.

Toàn bộ số tiền thu được từ các giao dịch trên không được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định mà được các bị can giữ lại, quản lý nội bộ, để ngoài sổ sách ngân sách và tự ý chi tiêu khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Theo kết quả điều tra, hành vi bán đất trái thẩm quyền đã trực tiếp gây thiệt hại 545.860.000 đồng cho các hộ dân mua đất, do các thửa đất thuộc trường hợp phải thu hồi theo quy định của pháp luật về đất đai.