Phú Thọ: Khởi tố 10 thanh thiếu niên mang phóng lợn, vỏ chai bia hỗn chiến lúc rạng sáng

Ngày 19/10, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, vào ngày 14/10/2026 vừa qua, thừa ủy quyền của Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, Điều tra viên trung cấp, Trưởng Công an xã Bình Tuyền đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 10 bị can liên quan đến vụ việc xảy ra trên địa bàn xã Bình Tuyền để điều tra về các hành vi “Cố ý gây thương tích”, “Gây rối trật tự công cộng” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo quy định của pháp luật.

Theo cơ quan Công an, sự việc bắt nguồn từ khoảng 23h30' ngày 17/7/2026, khi N.T.G (sinh năm 2010, trú tại phường Xuân Hòa) gọi điện rủ N.V.M (sinh năm 2008), N.Đ.T.L (sinh năm 2010) cùng 11 thanh thiếu niên khác ở khu vực Phúc Yên tụ tập. Nhóm này chuẩn bị sẵn 4 thanh phóng lợn và 2 gậy kim loại dài hơn 3 mét với mục đích đi tìm, gây sự với những người đi đường mà chúng cho là "ngứa mắt".

10 đối tượng liên quan đến vụ việc tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Trong quá trình di chuyển, N.V.M phát hiện N.T.D (sinh năm 2009, trú tại xã Bình Tuyền) đang livestream trên nền tảng TikTok cùng nhóm bạn có mang theo hung khí. Sau khi tham gia phiên livestream, hai bên xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại thách thức và hẹn gặp nhau tại địa bàn xã Bình Tuyền để giải quyết.

Lo sợ bị lực lượng công an tuần tra phát hiện, nhóm của N.T.D đã đến khu vực Công viên Trại Cúp cất giấu hung khí rồi ngồi nói chuyện. Trong khi đó, nhóm của N.V.M điều khiển 6 xe mô tô, mang theo toàn bộ hung khí đến khu vực này để tìm đối thủ.

Khoảng 3h sáng ngày 18/7/2026, khi nhóm của N.V.M đi qua khu vực Công viên Trại Cúp, nhóm của N.T.D phát hiện và chủ động ném vỏ chai bia thủy tinh về phía đối phương. Ngay lập tức, hai nhóm đuổi đánh nhau qua nhiều tuyến đường, gây mất an ninh trật tự.

Cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 bị can. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Trong lúc hỗn chiến, các đối tượng thuộc nhóm của N.V.M đã vây đánh anh T.V.S (sinh năm 2008, trú tại xã Xuân Lãng), sử dụng phóng lợn, vỏ chai bia tấn công khiến nạn nhân bị thương tích nặng, phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố 10 bị can về các hành vi vi phạm pháp luật với mức độ cấu thành tội phạm khác nhau, trong đó 1 bị can bị khởi tố về 3 tội danh: “Cố ý gây thương tích”, “Gây rối trật tự công cộng” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

3 bị can bị khởi tố về 2 tội danh: “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”; 6 bị can còn lại bị khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Về các biện pháp ngăn chặn, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 bị can. Hiện vụ án đang tiếp tục được khẩn trương điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật.