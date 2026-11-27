Giúp đồng bào an cư, lập nghiệp

Sau 5 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn I (2021 - 2025) bước đầu đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Đặc biệt, việc triển khai hiệu quả các chương trình, dự án đã góp phần giải quyết căn bản “4 thiếu”: đất ở, đất sản xuất, nhà ở và nước sinh hoạt. Qua đó, hàng nghìn hộ đồng bào DTTS được hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố, có thêm tư liệu sản xuất, từng bước chấm dứt tình trạng phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên.

Xuân Đài là xã miền núi, đông đồng bào DTTS sinh sống và là xã có đối tượng xoá nhà tạm nhiều nhất tỉnh. Đại diện UBND xã Xuân Đài cho biết, để chương trình phát huy hiệu quả ở cơ sở đòi hỏi phải rà soát kỹ từng trường hợp, công khai, minh bạch và bám sát nhu cầu thực tế. Bởi, có hộ cần nhà ở, có hộ cần nước sinh hoạt, có hộ cần sinh kế hoặc tiếp cận tín dụng chính sách nên khi xác định đúng nhu cầu, hiệu quả chính sách sẽ được phát huy rõ nét.

Đoàn công tác Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Phú Thọ khảo sát thực tế hộ dân được thụ hưởng từ Chương trình Mục tiêu quốc gia tại xã Lai Đồng. Ảnh: Bùi Minh

Đơn cử như Dự án Khu tái định cư xóm Nhàng, xã Xuân Đài được khởi công xây dựng với tổng mức đầu tư trên 34,5 tỷ đồng bằng nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương và vốn Chương trình 1719. Từ vùng đất thường xuyên bị đe dọa bởi thiên tai, xóm Nhàng đang chuyển mình thành bản làng kiểu mẫu.

Ngoài được giao đất tái định cư, các hộ dân xóm Nhàng còn được hỗ trợ tiền xây nhà, hỗ trợ nguồn vốn vay ngân hàng lãi suất thấp. Con đường vào khu tái định cư cũng được nâng cấp rộng rãi, khang trang. Bà Đinh Thị Triều - một trong các hộ dân tại khu tái định cư xóm Nhàng chia sẻ, khánh thành tại thời điểm cuối tháng 5/2025, khu tái định cư mới đã mở ra cơ hội an toàn cho 63 hộ dân vùng nguy cơ sạt lở, giúp người dân yên tâm sinh sống, sản xuất, phát triển kinh tế.

Còn tại xóm Bái Tam, xã Nật Sơn, nơi có 197 hộ đồng bào DTTS sinh sống, nước sinh hoạt từng là nỗi lo thường trực, nhất là vào mùa khô. Trước đây, bà con phải đi hàng chục km vào rừng để dẫn nước về. Sau khi được hỗ trợ xây dựng hệ thống nước sạch trị giá hơn 3 tỷ đồng từ Chương trình 1719, cuộc sống của người dân đã thay đổi rõ rệt.

“Hệ thống nước sạch được đầu tư không chỉ giúp bà con có đủ nước dùng mà còn bảo đảm vệ sinh, an toàn sức khỏe. Bà con chúng tôi cũng ý thức bảo vệ rừng đầu nguồn, cùng tổ quản lý thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng để công trình được sử dụng hiệu quả, lâu dài” - ông Bùi Công Du, xóm Bái Tam chia sẻ.

Đầu tư nguồn lực đúng trọng tâm, trọng điểm

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, toàn tỉnh Phú Thọ có 1.195 thôn vùng đồng bào DTTS và miền núi, trong đó 487 thôn đặc biệt khó khăn; 72 xã, phường thuộc vùng này, gồm 9 xã khu vực I, 11 xã khu vực II và 52 xã khu vực III.

Theo thống kê, giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Phú Thọ đã huy động hơn 23.000 tỷ đồng thực hiện các chương trình, chính sách phát triển kinh tế, xã hội vùng DTTS và miền núi. Trong đó, từ nguồn lực đầu tư của Chương trình 1719, tỉnh đã hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 1.596 hộ đồng bào DTTS nghèo, cận nghèo; chuyển đổi nghề cho 5.236 hộ; đào tạo và dạy nghề cho hơn 1.200 người; cung cấp nước sinh hoạt phân tán cho gần 19.900 hộ, xây dựng 42 công trình nước tập trung.

Ngoài ra, tỉnh còn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tại 13 điểm dân cư tập trung; hỗ trợ trực tiếp kinh phí di chuyển cho 93 hộ dân từ nơi ở cũ đến nơi tái định cư và 72 hộ dân đang sinh sống tại khu vực xa xôi, hẻo lánh, có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở được quy hoạch, sắp xếp, di dời… Bên cạnh đó, hỗ trợ 6 dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị với 961 hộ tham gia; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế 484 dự án tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn với số hộ dân tham gia hỗ trợ phát triển sản xuất là 6.850 hộ...

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hùng Cường đánh giá, sau 5 năm triển khai Chương trình 1719, nhiều chính sách thiết thực đã tạo chuyển biến tích cực cho vùng đồng bào DTTS và miền núi. Đáng chú ý, thông qua đầu tư hạ tầng, hỗ trợ sản xuất và phát triển sinh kế, chương trình từng bước tháo gỡ những nút thắt về điều kiện sản xuất, tạo chuyển biến trong tư duy và cách làm của người dân.

Từ chỗ trông chờ vào hỗ trợ, người dân đã từng bước nâng cao năng lực tự chủ, chủ động phát triển kinh tế; đồng thời, các nguồn lực cũng được tích hợp, khơi thông và phát huy hiệu quả ngay từ cơ sở, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển, giảm nghèo bền vững. Đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo bình quân vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh giảm còn 6,35% (toàn tỉnh là 2,68%), đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt.

Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục phối hợp tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2026 - 2030; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân nguồn vốn các chương trình, dự án, chính sách dành cho vùng DTTS và miền núi, vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn.