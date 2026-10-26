Phú Thọ khơi thông nguồn lực đổi mới sáng tạo, tạo động lực tăng trưởng mới

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng lãnh đạo tỉnh Phú Thọ tham quan gian trưng bày sản phẩm đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ.

Động lực mới từ khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xác lập mô hình tăng trưởng mới, đặt khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giữ vai trò động lực then chốt.

Các nền tảng số được triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở theo hướng liên thông, kết nối. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến đạt hơn 98%; tỷ lệ xử lý văn bản điện tử tại các cơ quan Đảng đạt hơn 94%, đưa Phú Thọ trở thành một trong những địa phương thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.

Bước chuyển quan trọng trong quản trị nhà nước tại Phú Thọ là việc vận hành Hệ thống quản trị, điều hành phát triển kinh tế-xã hội dựa trên dữ liệu thời gian thực, có tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Công nghệ giúp nhận diện xu hướng, cảnh báo sớm và tháo gỡ các điểm nghẽn, dịch chuyển từ phương thức điều hành dựa trên báo cáo định kỳ sang quản trị dựa trên dữ liệu chuẩn xác.

Hiện nay, chuyển đổi số lan tỏa sâu rộng vào đời sống xã hội. Phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai sôi nổi; tỉnh đã cấp căn cước cho hơn 3,1 triệu công dân và kích hoạt hơn 2,4 triệu tài khoản định danh điện tử.

Toàn bộ hệ thống bệnh viện áp dụng hồ sơ bệnh án điện tử và 100% trường phổ thông sử dụng nền tảng quản lý, học liệu số. Các mô hình “Gia đình số”, “Chợ số-Nông thôn số”, “Làng số” cùng tổ công nghệ số cộng đồng đang đưa công nghệ hiện diện trong từng khu dân cư.

Kinh tế số đã khẳng định vai trò trụ cột tăng trưởng với mô kinh tế số của tỉnh ước chiếm 22,7% GRDP, đứng thứ 3/34 tỉnh, thành phố. Toàn tỉnh hiện có khoảng 600 doanh nghiệp công nghệ số; nhóm sản phẩm điện tử, máy tính và quang học chiếm hơn 38% giá trị sản xuất công nghiệp, xuất khẩu công nghiệp số đạt hơn 7 tỷ USD.

Hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo từng bước hình thành đồng bộ. Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2026 do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố, Phú Thọ đạt 46,49 điểm, xếp thứ 11/34 tỉnh, thành phố và đứng thứ hai khu vực Trung du và miền núi phía bắc.

Chỉ số sản xuất công nghiệp và tỷ lệ giá trị xuất khẩu trên GRDP cùng đứng vị trí thứ nhất; tăng trưởng năng suất lao động xếp thứ tư; tính năng động của chính quyền địa phương và số doanh nghiệp có chứng nhận ISO trên 1.000 doanh nghiệp nằm trong nhóm năm địa phương dẫn đầu.

Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo bứt phá cho chặng đường mới

Trong lĩnh vực nông nghiệp, các hợp tác xã và người dân đã chủ động thay đổi "nếp nghĩ, cách làm". Ông Lê Anh Khải, Giám đốc hợp tác xã nông sản Tam Dương cho biết, hợp tác xã đã đưa nhà màng, hệ thống tưới nhỏ giọt, công nghệ sinh học xử lý phụ phẩm tuần hoàn và mã QR truy xuất nguồn gốc vào sản xuất, giúp nông sản đạt chuẩn OCOP 3 sao.

Công nhân Công ty cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao vận hành thực hiện công đoạn gán mã tem thông minh lên bao bì sản phẩm tại khâu đóng gói. Giải pháp số hóa này góp phần ngăn chặn nạn hàng giả và nâng cao uy tín thương hiệu trên thị trường.

Hay như anh Tô Quốc Kim ở thôn Quế Trạo B, xã Tam Sơn. Với mô hình “Trang trại thông minh ứng dụng IoT và chuyển đổi số trong sản xuất rau quả giá trị cao”, sau hai năm, anh đã phát triển nông trại Đồng Quê rộng hơn 3ha. Vụ nho đầu tiên đạt năng suất 3 tấn, mang lại doanh thu hơn 600 triệu đồng; trang trại sở hữu 7 sản phẩm đạt chứng nhận VietGAP và tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương.

Đặc biệt, tỉnh xác định lấy doanh nghiệp làm trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Các cơ hỗ trợ giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và thương mại hóa kết quả nghiên cứu; khuyến khích phát triển các doanh nghiệp khoa học công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, đăng ký sở hữu trí tuệ và áp dụng tiêu chuẩn quốc tế.

Những năm gần đây, Công ty cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, tạo lực đẩy mạnh mẽ trong sản xuất kinh doanh. Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao Trần Đại Nghĩa cho biết, thời gian qua đơn vị đã áp dụng phần mềm chấm công nhận diện khuôn mặt, quản lý văn bản, chữ ký điện tử, hóa đơn điện tử, giám sát khí thải online và camera an ninh toàn diện.

Ngoài ra, công ty còn triển khai phần mềm quản lý nhân viên thị trường bằng MobiWork DMS và dán tem thông minh mã QR trên bao bì giúp chống hàng giả và kiểm soát chuỗi cung ứng.

Thời gian tới, công ty đưa vào vận hành Phòng thí nghiệm vi sinh phục vụ nghiên cứu sản phẩm mới; phối hợp tổ chức tập huấn "bình dân học vụ số" cho toàn bộ 1.618 người lao động và triển khai đào tạo chuyên sâu về đổi mới sáng tạo cho cán bộ, lãnh đạo.

Bên cạnh đó, Công ty có hàng chục sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm lợi hàng chục tỷ đồng, giúp tối ưu hóa vận hành và nâng cao năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên số.

Song song đó, Phú Thọ chú trọng phát triển hạ tầng số, hạ tầng giao thông, logistics kết hợp với nâng cao chất lượng quản trị môi trường, thúc đẩy tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn.

Năm 2026, tỉnh tập trung giải quyết sáu “bài toán lớn” xoay quanh ba trụ cột: Nâng cao năng lực hệ thống quản trị; phát triển kinh tế gắn với lợi thế địa phương; bảo đảm phát triển bền vững. Đây là định hướng để cải thiện chỉ số đổi mới sáng tạo từng năm, hướng tới các mốc mục tiêu trong những năm tới.

Tại cuộc họp về nội dung này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu các sở, ngành, địa phương siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Cần chủ động rà soát công việc tồn đọng, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công các dự án khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Quá trình triển khai phải tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, kiểm soát rủi ro. Tỉnh cũng tập trung hoàn thiện 3 Đề án quan trọng và chuẩn bị chu đáo cho Ngày hội Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ năm 2026 (Techfest PhuTho 2026).

Những kết quả đạt được từ thực tiễn triển khai Nghị quyết 57 là nền tảng vững chắc để Phú Thọ tiếp tục khơi thông các nguồn lực. Tinh thần đổi mới sáng tạo không chỉ dừng lại ở các con số thống kê mà đã trở thành hành động tự giác, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững cho Đất Tổ trong giai đoạn mới.