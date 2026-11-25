Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. (Ảnh: CTV)

Tạo không gian kết nối, lan tỏa tinh thần sáng tạo

Chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Techfest PhuTho 2026 diễn ra với nhiều nội dung thiết thực. Điểm nhấn mở đầu ngày hội là không gian trưng bày, triển lãm, trình diễn các sản phẩm khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Với gần 100 gian hàng được bố trí thành 7 phân khu chuyên đề, triển lãm giới thiệu nhiều sản phẩm, giải pháp thuộc các lĩnh vực: khởi nghiệp sáng tạo, công nghệ cao và công nghệ chiến lược; công nghiệp ô-tô và công nghiệp phụ trợ; chuyển đổi số; giáo dục STEM và kết nối ba nhà; nông nghiệp xanh, sản phẩm OCOP và giao lưu giữa các tỉnh, thành phố.

Đồng chí Phan Trọng Tấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh, triển lãm không chỉ giới thiệu những thành tựu, sản phẩm, giải pháp công nghệ tiên tiến, mà còn là cầu nối giữa cơ quan quản lý, nhà khoa học, nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp; thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ vào sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội.

Mỗi gian hàng cần trở thành điểm khởi đầu cho những ý tưởng, dự án và cơ hội hợp tác cụ thể, góp phần phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh theo hướng thực chất, hiệu quả, bền vững.

Định hướng của ngày hội không dừng lại ở quảng bá thành tựu hay tạo không gian giao lưu, mà hướng tới những kết quả cụ thể. Bởi để một ý tưởng sáng tạo trở thành sản phẩm có giá trị, bên cạnh sự năng động của người khởi nghiệp còn cần sự hỗ trợ về công nghệ, vốn, nhân lực và thị trường.

Vì vậy, việc tổ chức Techfest PhuTho 2026 có ý nghĩa thiết thực, tạo diễn đàn chung để các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp địa phương tiếp cận thành tựu khoa học, công nghệ mới, chủ động đổi mới phương thức sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh.

Đưa công nghệ vào thực tiễn, hỗ trợ các dự án khởi nghiệp

Một trong những nội dung trọng tâm của ngày hội là Hội nghị “Kết nối cung cầu công nghệ cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Trung du và miền núi phía bắc”. Hội nghị có sự tham gia của đại diện các cơ quan thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, các địa phương, chuyên gia, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và đơn vị cung cấp công nghệ.

Các sản phẩm đổi mới sáng tạo được trưng bày tại triển lãm. (Ảnh: CTV)

Hội nghị giới thiệu 5 giải pháp công nghệ sẵn sàng chuyển giao cho doanh nghiệp, gồm: công nghệ biến phụ phẩm lá dứa thành xơ sợi sinh thái phục vụ ngành dệt may tuần hoàn; dây chuyền phân loại rác thải sinh hoạt tự động công suất 30-50 tấn/ngày; hệ thống robot xếp dỡ pallet dẫn hướng bằng thị giác 3D kết hợp AI; công nghệ bảo quản thực phẩm tươi sống FUTRA FreshLock và công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ từ phụ phẩm nông nghiệp.

Việc giới thiệu những công nghệ sẵn sàng chuyển giao giúp doanh nghiệp có thêm cơ hội tiếp cận, trao đổi trực tiếp với đơn vị cung cấp, tìm hiểu khả năng ứng dụng và lựa chọn giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế. Qua đó, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa nghiên cứu và ứng dụng, đưa thành tựu khoa học, công nghệ vào hoạt động sản xuất.

Bên cạnh hỗ trợ doanh nghiệp, Techfest PhuTho 2026 còn dành không gian cho các nhóm khởi nghiệp, hợp tác xã và những người có ý tưởng sáng tạo. Chương trình “Cà-phê Khởi nghiệp Phú Thọ” với chủ đề “Kết nối nguồn lực - Mở rộng thị trường - Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tạo diễn đàn để doanh nghiệp, hợp tác xã, nhóm dự án gặp gỡ chuyên gia, nhà đầu tư, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm nguồn lực về vốn, công nghệ, thị trường.

Ông Trần Vũ Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Sinh thái Đất Tổ Star Eco chia sẻ kinh nghiệm phát triển các sản phẩm dụng cụ tiếp xúc thực phẩm từ lá cây, mo cau. Từ lựa chọn nguyên liệu, hoàn thiện sản phẩm đến tháo gỡ khó khăn khi đưa hàng hóa ra thị trường, câu chuyện thực tế của hợp tác xã cho thấy tiềm năng khai thác nguyên liệu bản địa để phát triển sản phẩm thân thiện với môi trường, gắn với kinh tế xanh.

Ngoài ra còn ba dự án được lựa chọn giới thiệu gồm: Trợ lý Du lịch thông minh Đất Tổ của Đội G88, Trường đại học Hùng Vương; Bánh sắn Liên Hà của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Liên Hà; Chuỗi giá trị cam Cao Phong, tập trung chế biến mứt cam, cam sấy dẻo của Hợp tác xã 3T Nông sản Cao Phong (3T Farm).

Mỗi dự án có hướng tiếp cận riêng nhưng đều thể hiện nỗ lực khai thác tiềm năng, lợi thế sẵn có để tạo ra sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng. Các nhóm khởi nghiệp được chuyên gia, nhà đầu tư tư vấn trực tiếp về giải pháp công nghệ, khách hàng mục tiêu, khả năng thương mại hóa và định hướng phát triển thị trường.

Điểm mới của chương trình là hoạt động tư vấn chuyên sâu theo hình thức vòng tròn, với 6 bàn tư vấn, 6 chuyên gia và 6 dự án tham gia. Qua 6 vòng tư vấn, mỗi vòng kéo dài 5 phút, các nhóm dự án được tiếp cận nhiều góc nhìn chuyên môn, xác định những vấn đề cần ưu tiên giải quyết. Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp nhu cầu, đầu mối kết nối và nội dung hợp tác để tiếp tục theo dõi, hỗ trợ sau chương trình.

Hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp thực chất, bền vững

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế, việc Phú Thọ lần đầu tổ chức ngày hội khởi nghiệp sáng tạo mang ý nghĩa thiết thực cả trước mắt và lâu dài.

Các đại biểu tham dự các nội dung, chương trình tại Techfest PhuTho 2026. (Ảnh: CTV)

Trước hết, ngày hội tạo cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã và các nhóm khởi nghiệp tiếp cận những nguồn lực cần thiết. Từ chuyên gia, nhà đầu tư, đơn vị cung cấp công nghệ đến các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, những kết nối được hình thành có thể trở thành nền tảng để phát triển sản phẩm, hoàn thiện mô hình kinh doanh và mở rộng thị trường.

Quan trọng hơn, Techfest PhuTho 2026 góp phần thúc đẩy cách tiếp cận mới đối với hoạt động khởi nghiệp. Khởi nghiệp sáng tạo không chỉ là hình thành ý tưởng mới mà phải gắn với khả năng giải quyết vấn đề thực tiễn, tạo ra sản phẩm có chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường và mang lại giá trị kinh tế-xã hội.

Đối với Phú Thọ, đây còn là dịp khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo trong cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ trí thức, sinh viên, hợp tác xã và người dân. Những mô hình tận dụng nguyên liệu bản địa, phát triển sản phẩm nông nghiệp, ứng dụng công nghệ trong du lịch hay tự động hóa sản xuất cho thấy đổi mới sáng tạo có thể bắt đầu từ chính những nhu cầu của đời sống và hoạt động sản xuất tại địa phương.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ Nguyễn Minh Tường cho biết, ngày hội không chỉ tôn vinh trí tuệ, khát vọng sáng tạo của người dân Đất Tổ, mà còn là không gian kết nối các nguồn lực, thúc đẩy hợp tác, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm đổi mới sáng tạo. Qua đó, từng bước đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực quan trọng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, phục vụ mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Minh Tường khẳng định, Techfest PhuTho 2026 là sân chơi có sự tham gia của các chuyên gia, đơn vị cung cấp công nghệ và đối tác kết nối uy tín. Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng khởi nghiệp, hỗ trợ kết nối và thúc đẩy những ý tưởng sáng tạo phát triển.

Techfest PhuTho 2026 tạo dấu ấn bước đầu trong thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh. Đây không chỉ là nơi gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm mà còn mở ra cơ hội để các ý tưởng được nuôi dưỡng, công nghệ được ứng dụng và những mô hình sản xuất, kinh doanh mới được hình thành.