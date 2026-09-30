Phú Thọ khởi công xây 680 căn nhà ở xã hội, dự kiến hoàn thành năm 2029

Lãnh đạo phường Hòa Bình tặng hoa chúc mừng lễ khởi công dự án. Ảnh: UBND tỉnh Phú Thọ

Dự án Nhà ở xã hội Trương Hán Siêu có tổng diện tích khoảng 10.583m², gồm 2 tháp cao 22 tầng nổi và 1 tầng hầm. Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 71.328m². Dự án dự kiến cung cấp khoảng 680 căn hộ, với tổng diện tích khoảng 42.474m²; diện tích thương mại - dịch vụ hơn 6.373m², đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của cư dân và tạo chỗ ở cho khoảng 1.400 người.

Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2029. Cùng với các dự án đang triển khai trên địa bàn, công trình đóng góp trực tiếp vào mục tiêu của Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030" do Thủ tướng Chính phủ giao.

Dự án được kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán nhà ở cho công nhân và người lao động thu nhập thấp, bảo đảm an sinh xã hội, đồng thời góp phần hoàn thiện hạ tầng, tạo cảnh quan đô thị và thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.

Phát biểu tại lễ khởi công, Bí thư Đảng ủy phường Hòa Bình Nguyễn Đức Dũng đánh giá cao vị trí thuận lợi và không gian phát triển ven sông Đà của dự án. Ông đề nghị chủ đầu tư tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng và chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về quy hoạch, đầu tư, đất đai, bảo vệ môi trường.

Lãnh đạo địa phương yêu cầu doanh nghiệp phải kiểm soát tốt chi phí đầu tư nhằm bảo đảm giá thành hợp lý, bám sát định hướng phát triển nhà ở xã hội để người dân dễ dàng tiếp cận, qua đó thúc đẩy kinh tế - xã hội của phường Hòa Bình nói riêng và tỉnh Phú Thọ nói chung.

Về phía chủ đầu tư, đại diện doanh nghiệp cam kết đặt chất lượng công trình và sự an toàn của người dân lên vị trí ưu tiên hàng đầu; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn, nhà thầu nhằm tổ chức thi công khoa học, hiệu quả, tuân thủ chặt chẽ pháp luật và hướng tới lợi ích lâu dài của cộng đồng cư dân.

Theo UBND tỉnh Phú Thọ, toàn tỉnh hiện có 23 dự án nhà ở xã hội đang triển khai, với tổng quy mô khoảng 17.447 căn hộ. Trong giai đoạn 2021-2025, 12 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân đã được khởi công với quy mô 11.952 căn, hiện đã hoàn thành với khoảng 3.900 căn hộ đủ điều kiện đưa vào sử dụng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh đã khởi công 4 dự án với 2.310 căn, dự kiến đến cuối năm tiếp tục khởi công thêm 10 dự án với tổng số 6.916 căn. Năm 2026, Phú Thọ đặt mục tiêu hoàn thành 10.000 căn nhà ở xã hội. Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu hoàn thành kế hoạch 64.400 căn.

Trần Trọng