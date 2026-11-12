Phú Thọ khởi công dự án trạm biến áp gần 200 tỷ đồng

Ngày 12/11/2026, Công ty Cổ phần Phân phối Điện Stavian (Stavian ED), thành viên Tập đoàn Stavian, tổ chức khởi công Dự án Trạm biến áp 110kV Lập Thạch 4 và đường dây đấu nối tại tỉnh Phú Thọ. Công trình được định hướng phục vụ nhu cầu cấp điện cho Khu công nghiệp Stavian Vĩnh Phúc, góp phần hoàn thiện hạ tầng năng lượng phục vụ phát triển công nghiệp tại địa phương.

Dự án được triển khai trong bối cảnh nhu cầu điện cho sản xuất công nghiệp ngày càng tăng, đặt ra yêu cầu đầu tư đồng bộ hạ tầng năng lượng ngay từ giai đoạn hình thành khu công nghiệp. Với quy mô 145,27 ha, Khu công nghiệp Stavian Vĩnh Phúc có nhu cầu sử dụng điện theo thông tin doanh nghiệp lên tới 126 MVA. Do đó, việc phát triển trạm biến áp và đường dây đấu nối được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu sản xuất của các nhà đầu tư thứ cấp.

Với những ngành sản xuất có dây chuyền liên tục như điện tử, cơ khí, chế biến, chế tạo, chất lượng cung cấp điện không chỉ ảnh hưởng đến sản lượng mà còn tác động trực tiếp đến chi phí và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Ở góc độ chính sách, Luật Điện lực số 61/2024/QH15, có hiệu lực từ ngày 1/2/2025, đã tạo cơ sở pháp lý để thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng công trình nguồn điện, lưới điện theo quy hoạch. Đây là một trong những hướng huy động nguồn lực xã hội, giảm áp lực vốn đầu tư và mở rộng sự tham gia của doanh nghiệp vào phát triển hạ tầng năng lượng.

Tuy nhiên, xã hội hóa đầu tư lưới điện cần đi đôi với yêu cầu quản lý chặt chẽ về quy hoạch, tiêu chuẩn kỹ thuật, đấu nối và vận hành. Đặc biệt, việc phân định trách nhiệm giữa chủ đầu tư khu công nghiệp, doanh nghiệp đầu tư công trình điện và đơn vị quản lý hệ thống điện có ý nghĩa quan trọng đối với hiệu quả khai thác công trình.

Với Dự án Trạm biến áp 110kV Lập Thạch 4, hiệu quả đầu tư không chỉ phụ thuộc vào công suất thiết kế mà còn gắn với khả năng đấu nối hệ thống điện khu vực, năng lực tiếp nhận của lưới điện hiện hữu và phương án quản lý vận hành. Đây là những yếu tố cần được bảo đảm để công trình phát huy hiệu quả sau khi đưa vào sử dụng.

Dự án Trạm biến áp 110kV Lập Thạch 4 và đường dây đấu nối tại Phú Thọ có tổng vốn đầu tư dự kiến gần 197 tỷ đồng, gồm trạm biến áp công suất thiết kế 2 × 63 MVA và đường dây 110kV mạch kép dài khoảng 1,43 km.

Về dài hạn, phát triển hạ tầng điện khu công nghiệp cũng cần gắn với yêu cầu sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và chuyển dịch năng lượng. Việc tính toán khả năng tích hợp các giải pháp năng lượng sạch, quản lý phụ tải và lưu trữ điện sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của khu công nghiệp, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của chuỗi cung ứng.

Việc doanh nghiệp tham gia đầu tư công trình điện như dự án tại Lập Thạch cho thấy thêm một hướng huy động nguồn lực phát triển hạ tầng năng lượng. Tuy nhiên, để mô hình này phát huy hiệu quả, cần bảo đảm sự đồng bộ giữa quy hoạch điện, quy hoạch khu công nghiệp và kế hoạch phát triển phụ tải, qua đó đưa hạ tầng năng lượng trở thành nền tảng cho tăng trưởng công nghiệp.