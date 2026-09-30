Phú Thọ khởi công Dự án nhà ở xã hội Trương Hán Siêu tại phường Hòa Bình

Dự án nhà ở xã hội Trương Hán Siêu có tổng diện tích khoảng 10.583m², gồm 2 tháp cao 22 tầng nổi và 1 tầng hầm. Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 71.328m². Dự án dự kiến cung cấp khoảng 680 căn hộ, với diện tích khoảng 42.474 m² và hơn 6.373 m² diện tích thương mại - dịch vụ, đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của cư dân và trở thành nơi an cư của khoảng 1.400 người.

Các đại biểu và chủ đầu tư bấm nút khởi công dự án. Ảnh: Lê Huệ

Theo kế hoạch, Dự án nhà ở xã hội Trương Hán Siêu sẽ đi vào hoạt động trong năm 2029. Cùng với các dự án nhà ở xã hội đang triển khai trên địa bàn tỉnh, dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội theo Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ giao.

Dự án sau khi hoàn thành góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tạo cảnh quan đô thị, phát triển kinh tế - xã hội địa phương, góp phần hiện thực hóa giấc mơ an cư của công nhân lao động, người có thu nhập, bảo đảm công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo phường Hòa Bình tặng hoa chúc mừng lễ khởi công. Ảnh: Lê Huệ

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy phường Hòa Bình Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh, dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển quỹ nhà ở xã hội, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân. Đây là dự án có vị trí đắc địa, không gian phát triển bên dòng sông Đà, do đó, chủ đầu tư cần tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quy hoạch, đầu tư, đất đai, bảo vệ môi trường; kiểm soát tốt chi phí đầu tư, bảo đảm giá thành hợp lý, đúng định hướng mục tiêu phát triển nhà ở xã hội, đáp ứng kỳ vọng của người dân và góp phần xây dựng đô thị văn minh.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Lê Huệ

Tại buổi lễ, đại diện chủ đầu tư khẳng định, bằng năng lực và trách nhiệm của mình, doanh nghiệp có thể đóng góp một phần thiết thực vào mục tiêu phát triển nhà ở xã hội của tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030, đóng góp vào quá trình phát triển đô thị của phường Hòa Bình và khu vực Hòa Bình (cũ) trong những năm tới.