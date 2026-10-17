Phú Thọ khởi công dự án nhà ở xã hội hơn 1.000 tỷ đồng

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án Nhà ở xã hội phân khu Lộc Phát tại phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN

Ngày 17/10, tại phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ khởi công Dự án Nhà ở xã hội phân khu Lộc Phát thuộc Khu đô thị Định Trung Central Park. Đây là dự án nhà ở xã hội thứ 22 được khởi công trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Dự án do liên danh Công ty trách nhiệm hữu hạn An Phú và Công ty trách nhiệm hữu hạn Eco Fire làm chủ đầu tư, có diện tích hơn 13.000 m2, tổng vốn đầu tư khoảng 1.082 tỷ đồng. Công trình gồm 3 tòa chung cư cao 17 tầng với 950 căn hộ, trong đó có 123 căn hộ 3 phòng ngủ, 730 căn hộ 2 phòng ngủ và 97 căn hộ 1 phòng ngủ. Dự án dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng từ quý I/2028.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tại lễ khởi công Dự án Nhà ở xã hội phân khu Lộc Phát. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN

Phát biểu tại lễ khởi công, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đề nghị tỉnh Phú Thọ tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các dự án nhà ở xã hội. Chủ đầu tư cần tập trung nguồn lực, lựa chọn nhà thầu đủ năng lực, bảo đảm chất lượng và tiến độ công trình, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông nhấn mạnh, phát triển nhà ở xã hội không chỉ đáp ứng nhu cầu nhà ở mà còn góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định nguồn nhân lực, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tỉnh yêu cầu các dự án bảo đảm chất lượng công trình, hạ tầng đồng bộ, tiện ích thiết yếu và giá bán phù hợp với khả năng chi trả của người dân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông phát biểu tại lễ khởi công Dự án Nhà ở xã hội phân khu Lộc Phát. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN

Theo UBND tỉnh Phú Thọ, đến hết quý III/2026, tỉnh có 41 dự án nhà ở xã hội với quy mô gần 33.500 căn hộ, trong đó 35 dự án đang triển khai. Năm 2026, tỉnh dự kiến khởi công 12 dự án với hơn 10.500 căn hộ, tổng vốn đầu tư gần 14.700 tỷ đồng; phấn đấu hoàn thành 40.000 căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê trong giai đoạn 2026 - 2030 theo chỉ tiêu được giao.

Để đẩy nhanh tiến độ, tỉnh đang tập trung chuẩn bị quỹ đất, hoàn thiện quy hoạch và tháo gỡ vướng mắc về thủ tục. Các chủ đầu tư, nhà thầu được yêu cầu bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, bảo vệ môi trường và xây dựng các tiện ích phục vụ cư dân. Việc xét duyệt đối tượng mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội và công khai giá bán phải bảo đảm minh bạch, đúng quy định, ngăn chặn tình trạng trục lợi chính sách.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh tặng hoa chúc mừng chủ đầu tư tại lễ khởi công Dự án Nhà ở xã hội phân khu Lộc Phát. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN

Ông Nguyễn Minh Phú, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn An Phú, đại diện chủ đầu tư, cho biết dự án phân khu Lộc Phát được định hướng phát triển đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, cảnh quan, nhà sinh hoạt cộng đồng và khu để xe. Chủ đầu tư cam kết tuân thủ quy định pháp luật, công khai, minh bạch trong quá trình triển khai, tập trung nguồn lực bảo đảm chất lượng và tiến độ công trình.

Máy móc được huy động triển khai thi công Dự án Nhà ở xã hội phân khu Lộc Phát tại phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN

Việc khởi công dự án góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội tại Phú Thọ, mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở cho người thu nhập thấp và các đối tượng đủ điều kiện theo quy định.