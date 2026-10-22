Phú Thọ: Khởi công dự án nhà ở hơn 1.000 căn hộ dành cho lực lượng Công an nhân dân

Công trình được kỳ vọng góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở, nâng cao chất lượng cuộc sống cho cán bộ, chiến sĩ, đồng thời thúc đẩy phát triển đô thị và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Dự buổi lễ có Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ; cùng đại diện lãnh đạo tỉnh và các đơn vị liên quan.

Dự án do Công ty TNHH Phát triển Nhà Phú Thọ, thành viên MHI Group, làm chủ đầu tư, có quy mô quy hoạch gần 5,36 ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.695 tỷ đồng. Theo thiết kế, công trình gồm 5 tòa nhà cao 9 tầng nổi và 1 tầng hầm, cung cấp tổng cộng 1.085 căn hộ, trong đó có 845 căn nhà ở xã hội dành cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân và 240 căn hộ thương mại, shophouse.

Các Đại biểu thực hiện nghi thức ấn nút khởi công xây dựng dự án nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân

Bên cạnh không gian nhà ở, dự án dành hơn 20% diện tích cho công viên cây xanh, khu thể thao và trường mầm non nội khu, hướng tới hình thành môi trường sống đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, học tập và rèn luyện thể chất của cư dân. Dự kiến, công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý III/2028.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức nhấn mạnh, việc triển khai dự án có ý nghĩa thiết thực trong cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và tỉnh Phú Thọ về chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ. Việc tạo điều kiện để lực lượng Công an nhân dân có nơi ở ổn định sẽ góp phần giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức tới dự và phát biểu tại buổi lễ khởi công

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung nguồn lực, tổ chức thi công khẩn trương, bảo đảm chất lượng, tiến độ và tính thẩm mỹ của công trình; đồng thời chú trọng sự hài hòa với cảnh quan, kiến trúc đô thị của tỉnh Phú Thọ nói chung và phường Việt Trì nói riêng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông khẳng định, tỉnh luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội, trong đó có việc giải quyết nhu cầu nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Đây là một trong những giải pháp góp phần cải thiện điều kiện sống, tạo động lực để lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông

Để dự án được triển khai hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư tổ chức thi công đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường. Các sở, ngành liên quan và Công an tỉnh được đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát, chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm dự án thực hiện đúng quy định.

Các đại biểu đến dự tại buổi lễ khởi công

Việc khởi công dự án không chỉ góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở của lực lượng Công an nhân dân mà còn bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội, từng bước hoàn thiện hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng sống của người dân, đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh Phú Thọ.