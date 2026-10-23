Phú Thọ: Khởi công dự án nhà ở gần 1.700 tỷ đồng cho lực lượng Công an nhân dân

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công dự án.

Quy mô 1.085 căn hộ, tích hợp không gian sống xanh

Dự án do Công ty TNHH Phát triển nhà Phú Thọ (thành viên MHI Group) làm chủ đầu tư, triển khai trên diện tích quy hoạch gần 5,36ha. Quy mô xây dựng gồm 5 tòa nhà cao 9 tầng nổi và 1 tầng hầm. Khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp ra thị trường 1.085 căn hộ; trong đó bao gồm 845 căn nhà ở xã hội dành riêng cho lực lượng Công an nhân dân và 240 căn hộ thương mại, shophouse.

​Nhằm đáp ứng tiêu chuẩn sống hiện đại, dự án dành hơn 20% quỹ đất để phát triển công viên cây xanh, khu thể thao và trường mầm non nội khu. Thiết kế này tạo không gian sống, rèn luyện sức khỏe và gắn kết cộng đồng cư dân. Công trình dự kiến hoàn thành, đưa vào vận hành trong quý III/2028.

​Lễ khởi công có sự tham dự của Thượng tướng Đặng Hồng Đức - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ; đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, cùng đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ, sở, ngành và cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn.

Tạo nền tảng an cư, phục vụ nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức nhấn mạnh: Đây là công trình có ý nghĩa xã hội đặc biệt, cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Việc giải quyết tốt nhu cầu an cư sẽ tạo nền tảng vững chắc để lực lượng Công an nhân dân yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức phát biểu tại lễ khởi công.

Thứ trưởng đề nghị chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng, đạt thẩm mỹ cao và hài hòa với cảnh quan kiến trúc chung của tỉnh Phú Thọ cũng như phường Việt Trì.

​Thay mặt lãnh đạo địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông trân trọng cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã quan tâm, tạo điều kiện triển khai dự án trên địa bàn. Đồng chí khẳng định, tỉnh Phú Thọ luôn trân trọng những đóng góp, sự hy sinh thầm lặng của lực lượng Công an nhân dân và xác định việc chăm lo nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ là nhiệm vụ thiết thực, trọng tâm.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại lễ khởi công.

Cam kết chất lượng nhà ở xã hội tương đương nhà ở thương mại

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cho biết, đây là dự án nhà ở xã hội thứ 23 được triển khai trên địa bàn tỉnh, góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị phường Việt Trì và bảo đảm an sinh xã hội.

Đồng chí nhấn mạnh quan điểm nhất quán của tỉnh: Các dự án nhà ở xã hội phải được xây dựng với chất lượng tương đương nhà ở thương mại về công năng, độ bền, an toàn, tiện ích và giá cả phù hợp. 100% các tòa nhà phải bố trí tầng hầm để xe, kết hợp đồng bộ các tiện ích mặt đất như siêu thị, khu thể thao, không gian cây xanh và dịch vụ thiết yếu.

​Để dự án hoàn thành đúng cam kết, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư thi công khoa học, nghiêm túc tuân thủ quy định về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Đồng thời, giao Sở Xây dựng, Công an tỉnh và UBND phường Việt Trì phối hợp chặt chẽ, đôn đốc kiểm tra chất lượng, đảm bảo an ninh trật tự và hoàn thiện đồng bộ hạ tầng giao thông, điện, nước khi dự án vận hành.

​Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ cùng đại diện các cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghi thức ấn nút khởi công dự án.