Phú Thọ khởi công dự án nhà ở cho lực lượng Công an gần 1.700 tỷ đồng

Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại khu Quế Trạo, phường Việt Trì do Công ty Trách nhiệm hữu hạn phát triển nhà Phú Thọ (thành viên MHI Group) làm chủ đầu tư, có tổng diện tích lập quy hoạch gần 5,36 ha với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.695 tỷ đồng.

Quy mô xây dựng gồm 5 tòa nhà cao 9 tầng nổi và 1 tầng hầm, cung cấp 1.085 căn (trong đó 845 căn nhà ở xã hội dành cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân và 240 căn hộ thương mại, shop house). Dự án quy hoạch dành hơn 20% quỹ đất cho công viên cây xanh và khu thể thao, trường mầm non nội khu tạo thêm không gian vui chơi, rèn luyện sức khỏe và kết nối cư dân. Dự kiến, công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý III/2028.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức khẳng định, dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại khu Quế Trạo, phường Việt Trì là công trình có ý nghĩa xã hội đặc biệt, cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và tỉnh Phú Thọ về chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ, qua đó, góp phần giúp cán bộ, chiến sĩ ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức đề nghị, chủ đầu tư, các nhà thầu tập trung nguồn lực để tổ chức thi công, hoàn thành trong thời gian sớm nhất, đảm bảo chất lượng nhất, giá trị thẩm mỹ cao.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại ô quy hoạch 3-3, phân khu đô thị N9, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông khẳng định, tỉnh luôn trân trọng những đóng góp, sự tận tụy, hy sinh thầm lặng của lực lượng Công an nhân dân; đồng thời xác định, việc chăm lo đời sống, giải quyết nhu cầu nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ là nhiệm vụ thiết thực.

Việc triển khai dự án có ý nghĩa thiết thực trong chăm lo đời sống, giải quyết nhu cầu nhà ở, giúp chiến sĩ, cán bộ và gia đình ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và hoàn thiện không gian đô thị của phường Việt Trì.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị, Công ty Trách nhiệm hữu hạn phát triển nhà Phú Thọ tập trung nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, đảm bảo hoàn thành dự án đúng tiến độ, chất lượng và các cam kết; thực hiện nghiêm quy định về an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường, phòng ngừa tham nhũng, thất thoát, lãng phí tiêu cực trong quá trình triển khai.

Sở Xây dựng chủ động theo dõi, đôn đốc kiểm tra tiến độ, chất lượng và việc chấp hành quy định trong quá trình triển khai dự án, phối hợp với sở, ngành liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, bảo đảm công trình được thi công đúng tiến độ, chất lượng và an toàn.