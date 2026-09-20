Phú Thọ - Khánh Hòa đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh tế

Tham gia đoàn có các đồng chí: Hồ Xuân Trường - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và một số sở, ngành.

Quang cảnh buổi làm việc tại Tỉnh ủy Phú Thọ.

Đón tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy: Bùi Huy Vĩnh, Bùi Thị Minh, Nguyễn Mạnh Sơn; đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo xã Hy Cương.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trao quà tặng tỉnh Phú Thọ.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai địa phương trao đổi về tiềm năng, thế mạnh, kết quả nổi bật sau hơn một năm triển khai thực hiện sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính và vận hành chính quyền địa phương hai cấp; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội và định hướng hợp tác liên kết vùng.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông trao bức tượng Quốc Tổ Hùng Vương tặng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Trần Phong.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông giới thiệu khái quát về tình hình thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, du lịch tâm linh, du lịch sinh thái và tiềm năng phát triển ngành năng lượng tái tạo của tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí nhấn mạnh, Phú Thọ mong muốn cùng Khánh Hòa đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh chuyên sâu như phát triển du lịch - dịch vụ (nhất là du lịch, dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch sinh thái, mạo hiểm và du lịch văn hóa), công nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch...

Đồng thời, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về các mô hình kinh tế mới như trung tâm công nghiệp xanh đạt chuẩn Net-Zero, khu mậu dịch tự do và phát triển các không gian đô thị hiện đại.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Huy Vĩnh trao biểu tượng Tháp gốm men chùa Trò tặng đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa Hồ Xuân Trường.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ Bùi Thị Minh trao biểu tượng Tháp gốm men chùa Trò tặng đồng chí Nguyễn Khắc Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Khánh Hòa.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Nguyễn Mạnh Sơn trao biểu tượng Tháp gốm men chùa Trò tặng đồng chí Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa.

Bày tỏ ấn tượng trước những bứt phá phát triển kinh tế - xã hội và tốc độ tăng trưởng hai con số của tỉnh Phú Thọ thời gian qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Trần Phong chia sẻ: Không gian phát triển mới sau sáp nhập đã mở ra tiềm năng to lớn cho Khánh Hòa với hệ thống cảng biển chiến lược Cam Ranh - Cà Ná, khu kinh tế Vân Phong, chuỗi danh thắng du lịch biển đảo - di sản văn hóa đặc sắc và hạ tầng năng lượng tái tạo quy mô lớn, hướng tới trở thành cực tăng trưởng xanh trọng điểm.

Đồng chí khẳng định, đây là tiền đề quan trọng để hai tỉnh mở rộng liên kết, hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển logistics, du lịch, dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao và xây dựng các mô hình kinh tế xanh, hiện đại.

* Trong chuyến công tác, với tinh thần hướng về cội nguồn dân tộc, đoàn đại biểu tỉnh Khánh Hòa đã dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh.

Cùng đi với đoàn, đại diện lãnh đạo tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đoàn đại biểu tỉnh Khánh Hòa dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh.

Đoàn thành kính dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu tỉnh Khánh Hòa kính cáo trước anh linh các Vua Hùng về những thành tựu toàn diện của tỉnh, nguyện đoàn kết, sáng tạo, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Phú Thọ dâng hoa tưởng niệm tại Bức phù điêu "Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong".

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Phú Thọ dâng hoa và chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông".

Đoàn đã dâng hoa tại Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với Đại đoàn Quân Tiên Phong” tại ngã năm Đền Giếng, đặt lẵng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông” và dâng hương tại Đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân trên núi Sim.