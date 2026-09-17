Phú Thọ khẩn trương khắc phục thiệt hại sản xuất do ảnh hưởng mưa lớn, ngập úng

Khẩn trương khắc phục thiệt hại

Từ ngày 13/9 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có mưa to và rất to. Tổng lượng mưa đo được từ 19 giờ ngày 13/9 đến 13 giờ ngày 17/9, nhiều nơi từ 300 - 500mm. Trong đó, một số nơi trên 500mm như: Kim Tiến (xã Kim Bôi) 530,8mm; Lũng Vân (xã Vân Sơn) 524,4mm; Cao Răm (xã Liên Sơn) 520,4mm; Thủy điện Định Cư (xã Quyết Thắng) 509,4mm; An Bình (xã An Bình) 509,2mm...

Theo báo cáo nhanh của các xã, phường, một số diện tích lúa, cây trồng bị ngập úng cục bộ. Đến nay, toàn tỉnh có trên 20.000 ha lúa đã được thu hoạch và hiện có khoảng 3.000 ha lúa đến kỳ thu hoạch. Đây cũng là thời gian người dân làm đất, gieo trồng các cây trồng vụ Đông ưa ấm.

Một số diện tích cây trồng, hoa màu ven sông Bôi tại xã An Nghĩa bị ngập do nước sông dâng cao.

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lớn, ngập úng, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo tập trung nhân lực, máy móc khẩn trương tiêu nước cho các diện tích cây trồng bị ngập úng, nhất là các diện tích lúa đã chín. Huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ Nhân dân thu hoạch những diện tích lúa chín bị ngập, đổ, đặc biệt là các gia đình khó khăn, thiếu nhân lực. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn nông dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật khôi phục sản xuất; tăng cường phát hiện và hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh phát sinh sau mưa lũ.

Một số biện pháp khôi phục sản xuất sau mưa lớn

Đối với cây lúa: Thực hiện rút nước càng nhanh càng tốt, hạn chế lúa bị mọc mầm và các nấm gây bệnh như đạo ôn cổ bông, lem lép hạt, khô vằn phát sinh gây hại nặng, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng gạo.

Đối với diện tích đã đến thời kỳ thu hoạch, có tỷ lệ hạt chín trên bông >85% tiến hành thu hoạch ngay với phương châm “Xanh nhà hơn già đồng” để hạn chế thiệt hại.

Đối với diện tích lúa chưa đến kỳ thu hoạch bị đổ, ngay sau khi nước rút, tiến hành dựng bằng cách buộc túm 3 - 4 khóm lại với nhau, tạo thế chân kiềng và hạn chế sâu bệnh tiếp tục gây hại.

Đối với rau, màu và cây hằng năm khác: Tập trung cho khâu xới, phá váng ngay sau khi nước rút; dọn dẹp vệ sinh ở vườn, nhặt bỏ những cây, cành, lá bị dập nát, thối hỏng để hạn chế sâu bệnh gia tăng.

Đối với các diện tích rau đang thời kỳ thu hoạch, tuyên truyền, hướng dẫn nông dân sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo liều lượng, thời gian cách ly; tuyệt đối không vì khan hiếm hàng mà lạm dụng phân bón, hoá chất.

Đối với các diện tích mới gieo trồng, kiểm tra và trồng dặm ngay khi đất đang ẩm; phòng trừ các bệnh lở cổ rễ, héo xanh, thối nhũn kịp thời; khi vườn cây đã hồi phục, tiếp tục bón phân theo quy trình chăm sóc.

Đối với diện tích chuẩn bị gieo trồng, cần xử lý tàn dư đồng ruộng, rơm rạ trước khi làm đất, bổ sung chế phẩm vi sinh phân giải hữu cơ; lên luống, tạo rãnh đảm bảo để hạn chế ngập úng; gieo ươm cây giống, tạo bầu để tận dụng thời vụ và đảm bảo mật độ, chất lượng cây con khi trồng; áp dụng biện pháp làm đất tối thiểu đối với trồng ngô, đậu tương trên đất sau lúa mùa.

Diện tích bưởi của người dân xã Cao Dương bị ngập sâu do mưa lớn nhiều ngày.

Đối với cây ăn quả: Thực hiện ngay việc rút nước trong vườn như tạo lối, đào rãnh thoát nước, đào hố thu nước rồi bơm rút nước; dựng chống đối với cây nghiêng, đổ, chằng chống thêm để cây không bị lay gốc, đứt rễ. Thu gom các cành, lá, quả bị rụng hỏng trong vườn. Phòng trừ các nấm bệnh phát sinh sau mưa lớn nhiều ngày, trong đó lưu ý phòng trừ bệnh loét, chảy gôm xì mủ, bệnh đốm nâu trên quả ở cây ăn quả có múi; bổ sung thêm các vi sinh vật phân huỷ hữu cơ và vi sinh vật đối kháng vào đất để hỗ trợ khôi phục bộ rễ.

Đối với cây mía: Sau khi nước rút, dọn bỏ những cây bị dập, gãy, bóc bỏ những lá già phía dưới cây để giảm trọng lượng và giúp cây thông thoáng hơn, hạn chế nấm bệnh; dựng lại những cây bị đổ, bó chặt 3-4 cây/khóm để cây đứng vững hơn, xới nhẹ mặt luống và vun gốc. Phun phân bón lá để cây phục hồi nhanh, đặc biệt đối với những ruộng mía dưới 9 tháng.

Nêu cao trách nhiệm các cơ quan, đơn vị

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước phối hợp các Công ty TNHH MTV Thủy lợi Vĩnh Phúc, Công ty TNHH nhà nước MTV Khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Hoà Bình và các địa phương huy động tối đa nguồn lực để thực hiện các biện pháp tiêu úng kịp thời; tham mưu hỗ trợ thiệt hại đối với các xã, phường bị thiệt hại do mưa lớn.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật hỗ trợ các xã, phường trong xử lý, phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng; phối hợp triển khai sản xuất vụ Đông đảm bảo diện tích theo kế hoạch.

Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng các chuỗi cung ứng nông sản; tuyên truyền việc chấp hành các quy định trong an toàn thực phẩm và lấy mẫu giám sát đối với các vùng, cơ sở sản xuất rau có nguy cơ mất an toàn trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm Khuyến nông tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, khôi phục sản xuất; phân công cán bộ hỗ trợ kỹ thuật, lồng ghép phổ biến các nội dung khôi phục sản xuất trong các cuộc họp, tập huấn tại địa phương, cơ sở.