Phú Thọ khẩn trương khắc phục sạt lở, chủ động bảo vệ người dân

Sáng 17/9, trong quá trình kiểm tra tình hình ảnh hưởng của mưa lũ trên địa bàn xã Đà Bắc, lực lượng chức năng phát hiện vụ sạt lở taluy dương tại nhà ông X.V.D., thôn Tú Lý, khiến 3 người trong gia đình bị đất đá vùi lấp.

Ngay trong sáng cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương; Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông; Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Minh Tuấn cùng lãnh đạo UBND tỉnh, Cục Đê điều và Phòng chống thiên tai, các sở, ngành và chính quyền địa phương đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác tìm kiếm, khắc phục hậu quả; đồng thời thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình các nạn nhân.

Các lực lượng Quân đội, Công an cùng các phương tiện được khẩn trương huy động tiếp cận khu vực sạt lở.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông, Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Minh Tuấn chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai do mưa lũ gây ra tại xã Đà Bắc.

Theo cơ quan chức năng, vụ sạt lở xảy ra vào khoảng rạng sáng cùng ngày. Hàng chục mét khối đất đá từ taluy phía sau bất ngờ sạt xuống, tràn vào nhà, làm sập 2 phòng ngủ và vùi lấp 3 người đang ở bên trong.

Các nạn nhân gồm ông X.V.D., sinh năm 1975; bà Đ.T.H., sinh năm 1979, vợ ông D. và bà X.T.C., sinh năm 1947, cô của ông D.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả tại hiện trường.

Theo UBND xã Đà Bắc, lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu hộ gồm 40 cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã và lực lượng Quân đội; 40 cán bộ, chiến sĩ Công an xã cùng 20 cán bộ, chiến sĩ lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn của Công an tỉnh.

Công tác tìm kiếm được triển khai từ 8h ngày 17/9. Đến 10h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy cả 3 nạn nhân, song tất cả đều đã tử vong.

Thi thể các nạn nhân sau đó được đưa khỏi khu vực sạt lở, bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương thực hiện các thủ tục theo quy định.

Rạng sáng 17/9, lượng đất đá lớn bất ngờ sạt lở xuống nhà người dân, khiến 3 nạn nhân tử vong.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Phú Thọ được huy động tham gia công tác cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai.

Tại hiện trường, lãnh đạo tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung hỗ trợ gia đình tổ chức tang lễ chu đáo cho các nạn nhân; tiếp tục thăm hỏi, động viên và kịp thời hỗ trợ gia đình sau mất mát.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông cùng đoàn công tác chia buồn với gia đình các nạn nhân.

Sau khi kiểm tra hiện trường vụ sạt lở tại thôn Tú Lý, lãnh đạo tỉnh tiếp tục đến một số khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất trên địa bàn xã Đà Bắc để kiểm tra thực tế.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 814, Bộ CHQS tỉnh và Ban CHQS xã Đà Bắc khẩn trương có mặt tại hiện trường, tích cực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu địa phương tiếp tục bám sát địa bàn, rà soát kỹ các vị trí có nguy cơ mất an toàn, nhất là khu dân cư nằm gần chân đồi, taluy dương, sườn dốc và những khu vực nền đất có dấu hiệu mất ổn định.

UBND xã Đà Bắc được yêu cầu phối hợp với các lực lượng chức năng đánh giá mức độ an toàn tại khu vực vừa xảy ra sạt lở và các hộ dân lân cận; chủ động di dời người và tài sản đến nơi an toàn nếu xuất hiện nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Lực lượng chức năng khẩn trương huy động máy móc, tập trung san gạt đất đá, đẩy nhanh công tác khắc phục hậu quả và phòng ngừa nguy cơ sạt lở tiếp diễn.

Theo báo cáo của xã Đà Bắc, từ ngày 13-16/9, trên địa bàn xảy ra mưa to đến rất to kèm dông, gió giật.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, địa phương đã khẩn trương rà soát các điểm xung yếu, đặc biệt lưu ý khu vực ven sông, suối, hồ sông Đà, taluy, sườn dốc, khu dân cư dưới chân núi và những nơi từng xảy ra sạt lở.

Các hộ dân tại những vị trí nguy hiểm được vận động, kiên quyết di dời đến nơi an toàn. Các lực lượng cũng được bố trí ứng trực 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật tình hình mưa lũ để chủ động triển khai phương án ứng phó khi có tình huống phát sinh.

Trước diễn biến mưa lớn và nguy cơ sạt lở đất còn phức tạp, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường sớm ban hành công điện cảnh báo trên phạm vi toàn tỉnh, trong đó xác định những khu vực có nguy cơ cao và đưa ra khuyến cáo để người dân chủ động phòng tránh.

Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền các địa phương được yêu cầu tiếp tục bố trí lực lượng bám địa bàn, rà soát kỹ các khu dân cư ven sông, suối, dưới chân đồi, taluy, sườn dốc và những nơi từng xảy ra sạt lở.

Những hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ mất an toàn phải được cảnh báo, vận động và kịp thời di dời đến nơi an toàn. Việc rà soát, cảnh báo và di dời dân được yêu cầu thực hiện từ sớm, không chờ đến khi xảy ra sự cố.

Trong điều kiện mưa lớn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, các địa phương phải duy trì lực lượng ứng trực, theo dõi sát những biến động tại các điểm xung yếu để kịp thời xử lý, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.