Phú Thọ: Khẩn trương đánh giá, xử lý sạt lở bờ sông Hồng

Nguy cơ sạt lở quy mô lớn tại thôn 6 Đỗ Xuyên, xã Liên Ninh, đe dọa trực tiếp đến đất đai, tài sản và an toàn tính mạng của nhân dân.

Sạt lở có dấu hiệu tiếp tục lan rộng vào phía trong đất liền, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến đất ở, đất sản xuất, tài sản và an toàn tính mạng của người dân. Trước tình hình này, UBND xã Liên Minh đã báo cáo UBND tỉnh, đề nghị các cơ quan chuyên môn khẩn trương kiểm tra, đánh giá và có giải pháp xử lý.

Theo báo cáo của UBND xã Liên Minh, sau khi nhận được phản ánh của Trưởng thôn 6 Đỗ Xuyên về tình trạng sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp, địa phương đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với trưởng thôn kiểm tra thực tế tại các vị trí đã xảy ra sạt lở và những khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Kết quả kiểm tra cho thấy, tình trạng sạt lở nghiêm trọng hơn so với hiện trạng ghi nhận trước đây. Tại khu vực phía sau đất ở của hộ ông bà Ký Thơ, trên phần đất trồng cây và khu vực trồng chuối xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài, có đoạn tạo thành khe hở sâu, chia cắt bề mặt đất thành từng khối riêng biệt. Một số vị trí đã xảy ra sụt lún, dịch chuyển nền đất, hình thành các rãnh nứt sâu, cho thấy dấu hiệu mất ổn định của các khối đất ven sông.

Khu vực bờ vở sông Hồng tại thôn 6 Đỗ Xuyên, xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ.

Đáng lo ngại, tại một số vị trí sát bờ sông, nhiều khối đất đã nứt tách, sụt trượt và đổ xuống khu vực thấp, tạo thành các hố sụt, rãnh sạt lở sâu. Bề mặt đất bị chia cắt, kết cấu nền đất bị phá vỡ, xuất hiện những mặt sạt trượt gần như dựng đứng. Các khu vực liền kề tiếp tục xuất hiện vết nứt kéo dài, có dấu hiệu phát triển sâu vào đất sản xuất và đất ở của người dân.

Sạt lở cũng đã ảnh hưởng trực tiếp đến một số công trình xây dựng ven sông. Qua kiểm tra, địa phương ghi nhận tường xây, kết cấu gạch bị nứt vỡ, đổ sập cùng hiện tượng sụt trượt nền đất; các cấu kiện xây dựng bị xô lệch, gãy vỡ, nằm xen lẫn trong các khối đất sạt lở. Nếu tình trạng này tiếp tục diễn biến, nguy cơ mất thêm đất sản xuất, hư hỏng công trình, tài sản và ảnh hưởng đến an toàn các hộ dân trong khu vực là hiện hữu.

UBND xã Liên Minh nhận định, nguy cơ sạt trượt có thể gia tăng khi xảy ra mưa lớn kéo dài, lũ hoặc mực nước sông Hồng biến động mạnh. Những vị trí từng xảy ra sạt lở tiếp tục xuất hiện dấu hiệu mất ổn định, trong khi một số khu vực đã phát sinh sụt trượt, đổ sập đất và hư hỏng công trình. Do đó, việc kiểm tra, đánh giá chuyên môn và triển khai giải pháp xử lý kịp thời là yêu cầu cấp thiết.

Tại vị trí sạt lở xuất hiện các vết nứt trên bề mặt đất, hình thành các khu vực sụt lún, tách khối, sạt trượt đất với phạm vi rộng.

Trước mắt, UBND xã Liên Minh đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã, các cơ quan chuyên môn, lực lượng chức năng và Trưởng thôn 6 Đỗ Xuyên tăng cường kiểm tra, theo dõi diễn biến sạt lở; tổ chức cắm biển cảnh báo, căng dây khoanh vùng tại những vị trí đã xảy ra sạt lở và khu vực có nguy cơ mất an toàn. Người dân được thông báo về mức độ nguy hiểm, yêu cầu không đi lại, tập trung, sản xuất hoặc canh tác tại những nơi đã xuất hiện vết nứt, sụt lún, sạt trượt.

Địa phương đồng thời rà soát các hộ dân, công trình, tài sản và diện tích đất có nguy cơ bị ảnh hưởng; chuẩn bị phương án ứng phó, sẵn sàng di dời người và tài sản khi xuất hiện dấu hiệu mất an toàn nghiêm trọng hoặc nguy cơ sạt trượt đột ngột. Các lực lượng chức năng được yêu cầu theo dõi chặt chẽ hiện trạng, kịp thời phát hiện vết nứt mới, tình trạng dịch chuyển nền đất và những dấu hiệu bất thường để chủ động cảnh báo.

Bà Trần Thị Quyên, Phó Chủ tịch UBND xã Liên Minh cho biết, địa phương xác định bảo đảm an toàn tính mạng của người dân là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, các biện pháp đang triển khai chủ yếu mới dừng ở cảnh báo, khoanh vùng và phòng ngừa trước mắt, chưa thể khắc phục tình trạng mất ổn định của khu vực bờ sông.

Tình trạng sạt lở bờ sông Hồng thuộc thôn 6 Đỗ Xuyên, xã Liên Minh, diễn biến phức tạp, có dấu hiệu tiếp tục phát triển và lan sâu vào phía trong đất liền.

Từ thực tế trên, UBND xã Liên Minh đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm tra, khảo sát thực tế, đánh giá cụ thể hiện trạng, phạm vi, mức độ nguy hiểm, nguyên nhân và nguy cơ tiếp tục phát triển của các điểm sạt lở. Trên cơ sở kết quả khảo sát, địa phương kiến nghị xem xét đưa khu vực sạt lở bờ sông Hồng tại thôn 6 Đỗ Xuyên vào danh mục các vị trí sạt lở nguy hiểm cần ưu tiên xử lý, khắc phục.

Đáng chú ý, UBND xã Liên Minh đề xuất tỉnh quan tâm bố trí nguồn vốn để sớm đầu tư xây dựng công trình kè chống sạt lở, bảo vệ bờ sông Hồng tại khu vực này. Đây được xác định là giải pháp căn cơ nhằm từng bước ổn định bờ sông, ngăn ngừa sạt lở tiếp tục ăn sâu vào đất liền, bảo vệ đất đai, công trình, tài sản và an toàn tính mạng của người dân.

Địa phương cũng đề nghị UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn quy trình di dời, phương án sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn trong trường hợp sạt lở diễn biến nghiêm trọng, có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến nhà ở và công trình của các hộ dân.

Việc sớm khảo sát, đánh giá và xử lý khu vực sạt lở không chỉ góp phần bảo vệ tài sản, tính mạng người dân mà còn có ý nghĩa ổn định đời sống dân cư, bảo vệ quỹ đất sản xuất và bảo đảm an toàn lâu dài khu vực ven sông Hồng tại xã Liên Minh.