Đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm

Phát biểu tại Lễ khai mạc, đồng chí Phan Trọng Tấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương và cảm ơn sự phối hợp, đồng hành của các cơ quan, đơn vị, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đã đóng góp sản phẩm, công nghệ, giải pháp tiêu biểu cho Không gian trưng bày. Đồng thời, mong muốn các đơn vị tiếp tục tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác, chuyển giao công nghệ và mở rộng thị trường. Qua đó, đưa hoạt động trưng bày không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu sản phẩm mà còn trở thành cầu nối hình thành những ý tưởng, dự án và cơ hội hợp tác thiết thực, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của tỉnh phát triển bền vững.

Đồng chí Phan Trọng Tấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội phát biểu Khai mạc triển lãm

Đây là sự kiện mở đầu chuỗi hoạt động Techfest PhuTho 2026 - Ngày hội Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh, nhằm giới thiệu những thành tựu, sản phẩm và giải pháp công nghệ tiêu biểu, đồng thời thúc đẩy kết nối, hợp tác, chuyển giao công nghệ và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo.

Anh 6: Quang cảnh Lễ khai mạc Triển lãm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày tại Triển lãm

Triển lãm năm nay có sự tham gia của 50 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trưng bày trực tiếp, kết hợp với các hình thức trải nghiệm hiện đại như: triển lãm thực tế ảo, trợ lý trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số, tạo nên không gian kết nối, tương tác và trải nghiệm công nghệ đa dạng, hấp dẫn.

Các đại biểu dự Lễ khai mạc Triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026

Với gần 100 gian hàng trưng bày trực tiếp, không gian triển lãm được bố trí thành 7 phân khu chuyên đề, bao quát nhiều lĩnh vực trọng tâm: Không gian khởi nghiệp sáng tạo; Công nghệ cao, công nghệ chiến lược; Công nghiệp ô tô và công nghiệp phụ trợ; Chuyển đổi số; Giáo dục STEM và kết nối ba Nhà; Nông nghiệp xanh, sản phẩm OCOP và Giao lưu các tỉnh, thành phố,... Mỗi không gian mang một sắc thái riêng, tạo nên bức tranh đa dạng về tiềm năng, thế mạnh, thành tựu và khát vọng phát triển của quê hương Đất Tổ.