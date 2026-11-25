Sáng 25/11, tại Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức khai mạc không gian trưng bày, triển lãm và trình diễn các sản phẩm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026. Đây là hoạt động mở đầu chuỗi sự kiện Techfest PhuTho 2026 – Ngày hội Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh.

Đồng chí Phan Trọng Tấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu khai mạc. Cùng dự có lãnh đạo Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp và đơn vị tham gia triển lãm.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ cắt băng khai mạc triển lãm.

Thúc đẩy kết nối nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn khẳng định không gian triển lãm không chỉ là nơi giới thiệu, trình diễn những thành tựu, sản phẩm và giải pháp công nghệ tiên tiến mà còn là cầu nối tri thức giữa cơ quan quản lý nhà nước, nhà khoa học, nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu khai mạc.

Thông qua hoạt động này, tỉnh hướng tới thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao chất lượng đời sống xã hội. Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực của các cơ quan, đơn vị, viện nghiên cứu, trường đại học, tập đoàn, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tham gia triển lãm. Đồng thời, mong muốn các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần kết nối, chủ động giới thiệu sản phẩm, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác, chuyển giao công nghệ và mở rộng thị trường.

Mỗi gian hàng cần thực sự trở thành điểm khởi đầu cho những ý tưởng, dự án mới và cơ hội hợp tác thiết thực, góp phần xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của tỉnh ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững.

7 phân khu giới thiệu các lĩnh vực công nghệ trọng điểm

Với gần 100 gian hàng trưng bày trực tiếp, triển lãm giới thiệu những thành tựu, sản phẩm và giải pháp công nghệ tiêu biểu, đồng thời tạo môi trường kết nối, giao lưu, thúc đẩy hợp tác giữa các tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Không gian triển lãm được bố trí thành 7 phân khu chuyên đề, gồm: Khởi nghiệp sáng tạo; công nghệ cao và công nghệ chiến lược; công nghiệp ô tô và công nghiệp phụ trợ; chuyển đổi số; giáo dục STEM và kết nối ba nhà; nông nghiệp xanh, sản phẩm OCOP; giao lưu các tỉnh, thành phố. Các sản phẩm, giải pháp được giới thiệu tại đây phản ánh tiềm năng, thế mạnh, kết quả ứng dụng khoa học, công nghệ và định hướng phát triển của tỉnh trên nhiều lĩnh vực.

Các gian hàng tham dự triển lãm.

Điểm đáng chú ý là bên cạnh hình thức trưng bày trực tiếp, triển lãm còn tích hợp các hình thức trải nghiệm hiện đại như triển lãm thực tế ảo, trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) và các nền tảng số. Qua đó, khách tham quan có thêm cơ hội tiếp cận, tìm hiểu và trải nghiệm các sản phẩm, giải pháp công nghệ mới.