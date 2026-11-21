Ngày 21/11/2026, tại Sân khấu Trống Đồng, Công viên Văn Lang, phường Việt Trì, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh đẹp du lịch Phú Thọ năm 2026. Dự lễ khai mạc có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh, Chi hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh, đại diện Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam cùng đông đảo nghệ sĩ nhiếp ảnh, Nhân dân và du khách.

Đại biểu tặng hoa chúc mừng các nghệ sĩ nhiếp ảnh tại lễ khai mạc Triển lãm ảnh đẹp du lịch Phú Thọ năm 2026

Diễn ra từ ngày 21 đến 24/11/2026, triển lãm giới thiệu các tác phẩm ảnh nghệ thuật, ảnh văn hóa, du lịch được bố trí thành 4 không gian nội dung.

Không gian “Sắc màu thiên nhiên - Vẻ đẹp Đất Tổ” giới thiệu cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh và những điểm đến du lịch tiêu biểu của Phú Thọ. Không gian “Miền di sản - Chiều sâu văn hóa” khắc họa hệ thống di tích lịch sử, di sản văn hóa vật thể, phi vật thể và các lễ hội truyền thống đặc sắc.

Không gian “Con người Phú Thọ - Bản sắc và sức sống” phản ánh đời sống, phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa và con người các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Không gian “Phú Thọ qua ống kính nghệ sĩ Nguyễn Khắc Hào” giới thiệu những tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật đặc sắc của nghệ sĩ Nguyễn Khắc Hào, trong đó có bộ ảnh đoạt Huy chương Vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2026.

Triển lãm thu hút đông đảo nhân dân và du khách

Qua góc nhìn của các tác giả, cảnh quan, di tích, lễ hội và sinh hoạt thường ngày hiện lên với những sắc thái riêng, cho thấy sự đa dạng trong đời sống văn hóa của các cộng đồng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Triển lãm là hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc năm 2026. Hoạt động góp phần tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, đồng thời quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch và giới thiệu hình ảnh Phú Thọ thân thiện, giàu bản sắc, hấp dẫn đến với Nhân dân và du khách trong nước, quốc tế.