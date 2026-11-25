Chiều 25/11, tại Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ năm 2026 (Techfest PhuTho 2026) với chủ đề “Hào khí Đất Tổ, khát vọng công nghệ - Kiến tạo kỷ nguyên xanh”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phan Trọng Tấn phát biểu khai mạc Techfest PhuTho 2026.

Dự lễ khai mạc có ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy; ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Hoàng Minh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cùng lãnh đạo tỉnh, đại diện các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, nhà đầu tư và cộng đồng khởi nghiệp.

Phát biểu khai mạc, ông Phan Trọng Tấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Phú Thọ xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu, khâu đột phá chiến lược nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh.

Theo ông Tấn, Chỉ số đổi mới sáng tạo (PII) của tỉnh hiện xếp thứ 11/34 tỉnh, thành phố. Tỉnh đã công bố 6 bài toán lớn và tiếp nhận 51 đề xuất giải pháp, đồng thời thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp xanh, trí tuệ nhân tạo và phát triển khu công nghiệp sinh thái, thông minh.

Nhiều thiết bị, sản phẩm công nghệ hiện đại được trưng bày tại Techfest PhuTho 2026.

Techfest PhuTho 2026 lần đầu tiên được tổ chức với 10 hoạt động trọng tâm, gần 100 gian hàng và 7 không gian chuyên đề, ứng dụng công nghệ thực tế ảo và trí tuệ nhân tạo. Sự kiện hướng tới kết nối nhà quản lý, nhà khoa học, nhà đầu tư và doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác, đưa các ý tưởng và kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Phát biểu chào mừng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh đánh giá cao những nỗ lực của Phú Thọ trong phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ông đề nghị tỉnh phát huy lợi thế mạng lưới khu, cụm công nghiệp, tăng cường kết nối doanh nghiệp công nghệ với doanh nghiệp sản xuất, tập trung giải quyết các bài toán thực tiễn về tự động hóa, tiết kiệm năng lượng, quản trị sản xuất và logistics.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh thương mại hóa kết quả nghiên cứu, gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, đưa công nghệ vào sản xuất, kinh doanh và tạo ra giá trị kinh tế.

Bí thư tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương cùng lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và các đại biểu thăm gian hàng Viettel tại sự kiện.

Điểm nhấn tại lễ khai mạc là nghi thức “Kích hoạt dòng chảy sáng tạo” do Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông, Thứ trưởng Hoàng Minh cùng lãnh đạo tỉnh thực hiện, chính thức khai mạc Techfest PhuTho 2026.

Dịp này, tỉnh Phú Thọ cũng khởi động triển khai ứng dụng “Công dân số tỉnh Phú Thọ - iPhuTho”, giải pháp nhằm tăng cường kết nối giữa chính quyền và người dân trên môi trường số.

Trước đó, các đại biểu đã tham quan khu vực trưng bày, triển lãm và trình diễn sản phẩm khoa học, công nghệ, sản phẩm chủ lực, ý tưởng sáng tạo và các dự án khởi nghiệp.