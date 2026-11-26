Ngày hội Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ năm 2026 chính thức khai mạc.

Ngày 25/11, tại Nhà Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Phú Thọ, Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ năm 2026 (TECHFEST PHUTHO 2026) khai mạc với chủ đề “Kích hoạt dòng chảy sáng tạo”.

Dự lễ khai mạc có ông Hoàng Minh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ; đại diện các cơ quan Trung ương, địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và cộng đồng khởi nghiệp.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phan Trọng Tấn khẳng định, tỉnh xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu, khâu đột phá chiến lược để đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh, hướng tới tăng trưởng kinh tế hai con số.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn trao tặng biểu trưng tri ân tới các doanh nghiệp đã đồng hành cùng Ngày hội.

Thời gian qua, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của tỉnh từng bước phát triển. Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) của Phú Thọ xếp thứ 11/34 tỉnh, thành phố. TECHFEST PHUTHO 2026 được kỳ vọng tiếp tục kết nối nhà quản lý, nhà khoa học, nhà đầu tư và doanh nghiệp, thúc đẩy đưa ý tưởng, kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp, Thứ trưởng Hoàng Minh cho rằng, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo cần hướng tới hình thành những doanh nghiệp có năng lực đổi mới, làm chủ công nghệ, đưa sản phẩm, dịch vụ ra thị trường và tạo giá trị kinh tế thực chất.

Từ yêu cầu đó, Thứ trưởng gợi mở 5 định hướng trọng tâm. Đó là, lấy doanh nghiệp làm trung tâm; đẩy mạnh thương mại hóa kết quả nghiên cứu, kết nối nhà trường với doanh nghiệp; phát triển hệ sinh thái gắn với lợi thế địa phương; hoàn thiện các cấu phần của hệ sinh thái khởi nghiệp; tăng cường hợp tác quốc tế, hỗ trợ doanh nghiệp vươn ra thị trường toàn cầu.

Trong đó, kết nối nhà trường với doanh nghiệp được đặt trong yêu cầu thúc đẩy thương mại hóa nghiên cứu. Mối liên kết này hướng tới đưa tri thức, giải pháp công nghệ thành sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu thị trường, đóng góp trực tiếp cho sản xuất và kinh doanh.

Tại lễ khai mạc, các đại biểu được giới thiệu nội dung khởi động triển khai ứng dụng Công dân số tỉnh Phú Thọ - iPhuTho, gắn với định hướng ứng dụng công nghệ phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thông qua các hoạt động giới thiệu thành tựu, ý tưởng, sản phẩm và giải pháp sáng tạo, ngày hội mở thêm cơ hội tìm kiếm đối tác, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác đầu tư, từng bước đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất, kinh doanh và đời sống.