Cùng dự có lãnh đạo Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ); lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp và các đơn vị tham gia triển lãm.

Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phan Trọng Tấn nhấn mạnh: Không gian trưng bày, triển lãm hôm nay chính là điểm nhấn mở đầu cho chuỗi sự kiện Techfest PhuTho 2026 - Ngày hội Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Phú Thọ.

Đây không chỉ là nơi giới thiệu, trình diễn những thành tựu, sản phẩm, giải pháp công nghệ tiên tiến; mà còn là cầu nối tri thức, kết nối cơ quan quản lý, nhà khoa học, nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp; qua đó thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo ngày càng đi sâu vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phan Trọng Tấn phát biểu khai mạc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn cũng ghi nhận, biểu dương và cảm ơn sự quan tâm, phối hợp, đóng góp tâm huyết của các cơ quan, đơn vị, viện nghiên cứu, trường đại học; đặc biệt là các tập đoàn, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân đã dành thời gian, nguồn lực, mang đến những sản phẩm, công nghệ và giải pháp tiêu biểu tham gia trưng bày, giới thiệu tại Ngày hội.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân tham gia tiếp tục phát huy tinh thần kết nối, tích cực giới thiệu sản phẩm, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác, chuyển giao công nghệ và mở rộng thị trường. Qua đó, mỗi gian hàng không chỉ dừng lại ở việc trưng bày, giới thiệu sản phẩm mà thực sự trở thành điểm khởi đầu cho những ý tưởng mới, dự án mới và các cơ hội hợp tác cụ thể, thiết thực; góp phần thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của tỉnh ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm

Với gần 100 gian hàng trưng bày trực tiếp, không gian triển lãm được bố trí thành 7 phân khu chuyên đề, tập trung vào các lĩnh vực: khởi nghiệp sáng tạo; công nghệ cao và công nghệ chiến lược; công nghiệp ô tô và công nghiệp phụ trợ; chuyển đổi số; giáo dục STEM và kết nối ba nhà; nông nghiệp xanh, sản phẩm OCOP; giao lưu các tỉnh, thành phố. Các sản phẩm, giải pháp được giới thiệu tại triển lãm thể hiện tiềm năng, thế mạnh, kết quả ứng dụng khoa học, công nghệ cũng như định hướng phát triển của tỉnh trên nhiều lĩnh vực.

Đáng chú ý, bên cạnh hình thức trưng bày trực tiếp, triển lãm còn ứng dụng các hình thức trải nghiệm hiện đại như triển lãm thực tế ảo, trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) và các nền tảng số, giúp khách tham quan thuận tiện tiếp cận, tìm hiểu và trải nghiệm các sản phẩm, giải pháp công nghệ mới.

Triển lãm ứng dụng các hình thức trải nghiệm hiện đại, giúp khách tham quan thuận tiện tiếp cận, tìm hiểu và trải nghiệm các sản phẩm

Lễ khai mạc không gian trưng bày, triển lãm, trình diễn các sản phẩm khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026 là hoạt động mở đầu chuỗi sự kiện Techfest PhuTho 2026 - Ngày hội Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Phú Thọ. Ngày hội giới thiệu những thành tựu, sản phẩm, giải pháp công nghệ tiêu biểu; tạo môi trường kết nối, giao lưu, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.