Ngày 19/11, tại Tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng Lynn Times Thanh Thủy, UBND tỉnh Phú Thọ phối hợp với Đại sứ quán Romania tại Việt Nam, Hiệp hội Khoáng nóng Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức khai mạc "Ngày Văn hóa và Thương mại Romania tại Việt Nam năm 2026".

Sự kiện là hoạt động thiết thực góp phần cụ thể hóa Chương trình hợp tác giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Romania thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa và xúc tiến thương mại. Đây cũng là dịp để hai nước mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực có tiềm năng như thương mại, đầu tư, công nghiệp, giáo dục, du lịch và phát triển nguồn nhân lực, qua đó làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Romania.

Đại biểu tham dự chương trình

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Romania tại Việt Nam Cristina Romila nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị giữa hai nước được vun đắp qua nhiều thế hệ, trong đó những người Việt Nam từng học tập, làm việc và sinh sống tại Romania có đóng góp quan trọng. Sự gắn bó về ngôn ngữ, tình bạn và những kỷ niệm đã trở thành cầu nối tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Trên nền tảng đó, Đại sứ Cristina Romila mong muốn hai bên thúc đẩy những kết nối kinh tế sâu rộng hơn, hình thành các dự án hợp tác cụ thể, tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và người dân.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Romania tại Việt Nam Cristina Romila phát biểu

Theo Đại sứ, Romania có thế mạnh trong các lĩnh vực nông nghiệp, chế biến thực phẩm, dược phẩm, công nghệ thông tin, cơ khí chế tạo, năng lượng và du lịch. Với vị thế thành viên Liên minh châu Âu, Romania có thể hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam mở rộng kết nối với thị trường châu Âu. Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng mang đến cơ hội để doanh nghiệp Romania phát triển hoạt động tại Đông Nam Á.

Đánh giá cao việc tổ chức chương trình tại Phú Thọ, Đại sứ đặc biệt quan tâm đến khả năng hợp tác trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe gắn với nguồn khoáng nóng Thanh Thủy. Kinh nghiệm của Romania về sử dụng nước khoáng thiên nhiên, phát triển dịch vụ nghỉ dưỡng và phục hồi sức khỏe được kỳ vọng sẽ tạo cơ sở cho những trao đổi về công nghệ, đào tạo nhân lực và quản lý dịch vụ.

Về phía địa phương, ông Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, tỉnh xác định ngoại giao văn hóa là một lĩnh vực quan trọng để quảng bá hình ảnh, tăng cường hiểu biết và thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Ông Quách Tất Liêm cho biết, tỉnh Phú Thọ đã ban hành Đề án tổ chức "Ngày hội văn hóa Phú Thọ" tại nước ngoài

UBND tỉnh đã ban hành Đề án tổ chức "Ngày hội văn hóa Phú Thọ" tại nước ngoài, "Ngày hội văn hóa nước ngoài" tại Phú Thọ giai đoạn 2026–2030. Định hướng của địa phương là gắn giao lưu văn hóa với xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, giáo dục và đào tạo.

Ông Quách Tất Liêm mong muốn Đại sứ quán Romania tiếp tục hỗ trợ kết nối Phú Thọ với các địa phương, tổ chức, hiệp hội và doanh nghiệp Romania. Các lĩnh vực được tỉnh ưu tiên gồm giao lưu văn hóa, giáo dục, trao đổi nhân dân; thương mại, đầu tư và du lịch nghỉ dưỡng gắn với chăm sóc sức khỏe. Tỉnh cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các đối tác tìm hiểu môi trường đầu tư, kinh doanh và triển khai hợp tác trên địa bàn.

Cụ thể hóa các hướng kết nối, bà Đặng Thanh Tú, Phó Chủ tịch Hiệp hội Khoáng nóng Việt Nam (VIHOMA), cho biết các doanh nghiệp của Hiệp hội, trong đó có Tập đoàn Onsen Fuji, đang xúc tiến hai sáng kiến hợp tác với phía Romania.

Sáng kiến thứ nhất là nghiên cứu, xúc tiến đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Việt Nam - Romania tại một địa phương phù hợp của Việt Nam, hướng tới thu hút doanh nghiệp Romania và châu Âu trong các lĩnh vực công nghiệp, công nghệ, chế biến, sản xuất và logistics.

Đại sứ Cristina Romila cùng các đại biểu tham quan hội chợ văn hóa - thương mại Việt Nam - Romania

Sáng kiến thứ hai là hợp tác với Đại học Bách khoa Bucharest, hỗ trợ xúc tiến thành lập Trường Cao đẳng Bách khoa Việt Nam - Romania tại Phú Thọ. Định hướng đào tạo chú trọng thực hành, chuyển giao công nghệ, trao đổi giảng viên, chuyên gia và sinh viên, gắn với nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp.

Theo bà Đặng Thanh Tú, trong khuôn khổ hội nghị kết nối doanh nghiệp chiều cùng ngày, dự kiến có ba thỏa thuận: hợp tác chiến lược giữa Onsen Fuji và Hiệp hội Xúc tiến Thương mại và Kinh tế Quốc tế Romania; hợp tác giữa Onsen Fuji và Đại học Bách khoa Bucharest về giáo dục, khoa học - công nghệ, phát triển nguồn nhân lực; thỏa thuận tài trợ của Vietcombank - Chi nhánh Ba Đình dành cho sáng kiến Khu công nghiệp Việt Nam - Romania.

Đại sứ Cristina Romila khẳng định Đại sứ quán Romania sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ kết nối để các ý tưởng được trao đổi tại chương trình từng bước trở thành những chương trình hợp tác và dự án cụ thể.