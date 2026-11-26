Đại biểu tham quan Triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026.

Một dây chuyền cần tự động hóa, một sản phẩm cần bảo quản tốt hơn hay nguồn phụ phẩm đang chờ được khai thác đều có thể mở đầu cho nhu cầu đổi mới công nghệ. Để tìm được giải pháp phù hợp, doanh nghiệp cần có thông tin, đối tác và sự hỗ trợ trong quá trình ứng dụng. Tại Phú Thọ, việc mở rộng các kênh kết nối đang góp phần đưa nguồn lực khoa học đến gần sản xuất, tạo nền tảng nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đưa công nghệ đến gần doanh nghiệp

Trong định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030, Phú Thọ xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là khâu đột phá chiến lược. Tại lễ khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh chiều 25/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn nhấn mạnh yêu cầu tăng liên kết giữa Nhà nước, nhà trường, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, rút ngắn khoảng cách từ nghiên cứu đến thị trường.

Định hướng ấy được cụ thể hóa qua những hoạt động kết nối trong khuôn khổ TECHFEST Phú Thọ 2026. Tại hội nghị cung cầu công nghệ sáng 25/11, doanh nghiệp có nhu cầu đổi mới gặp trực tiếp các đơn vị cung cấp để trao đổi về điều kiện ứng dụng và phương án chuyển giao. Từ bài toán của bên sử dụng, cuộc trao đổi giúp bên cung cấp hiểu rõ hơn những yêu cầu cần đáp ứng.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cùng đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026.

Phiên kết nối ghi nhận 22 cuộc gặp trực tiếp, trong đó 8 cặp doanh nghiệp thống nhất định hướng hợp tác và ký biên bản ghi nhớ. Nội dung tập trung vào tự động hóa sản xuất công nghiệp và giải pháp phục vụ chuyển đổi số. Những thỏa thuận bước đầu mở thêm đầu mối để các bên tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu khả năng triển khai.

Để quá trình ấy có sự tiếp nối, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Bình Khiêm đề nghị doanh nghiệp nêu rõ vướng mắc trong sản xuất, đơn vị cung cấp làm rõ điều kiện ứng dụng, khả năng chuyển giao. Cơ quan quản lý, tổ chức trung gian và chuyên gia tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp triển khai hợp tác sau hội nghị.

Sự kết nối cũng được làm rõ qua những giải pháp công nghệ cụ thể. Hệ thống robot xếp dỡ pallet sử dụng thị giác 3D kết hợp trí tuệ nhân tạo gợi mở khả năng tự động hóa một công đoạn trong nhà máy. Công nghệ bảo quản thực phẩm tươi sống hướng đến nhu cầu giữ chất lượng nông sản, còn giải pháp sản xuất phân bón hữu cơ từ phụ phẩm gắn với phát triển nông nghiệp tuần hoàn.

Ở mỗi lĩnh vực, việc lựa chọn công nghệ cần bắt đầu từ nhu cầu và điều kiện của người sử dụng. Một doanh nghiệp sản xuất có thể quan tâm khả năng tích hợp thiết bị với dây chuyền hiện hữu, trong khi cơ sở chế biến cần tìm giải pháp phù hợp với đặc tính sản phẩm. Trao đổi trực tiếp tạo điều kiện để những yêu cầu ấy được làm rõ trước khi các bên quyết định hợp tác.

Doanh nghiệp trao đổi trực tiếp với đơn vị cung cấp công nghệ tại các bàn kết nối.

Nhu cầu nâng cao năng lực công nghệ còn gắn với cơ hội tham gia chuỗi cung ứng. Tại tọa đàm về hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của tỉnh, ông Chang Jungyeon, Chủ tịch Công ty TNHH JNTC VINA, nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng lực quản trị và công nghệ của doanh nghiệp địa phương để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Góc nhìn từ sản xuất giúp hoạt động hỗ trợ hướng vào những năng lực doanh nghiệp cần tiếp tục bồi đắp.

Tạo nền tảng cho đổi mới lâu dài

Cùng với doanh nghiệp công nghiệp, các hợp tác xã và nhóm khởi nghiệp cũng cần được kết nối để hoàn thiện sản phẩm, tìm thị trường. Trong chương trình Cà phê Khởi nghiệp Phú Thọ ngày 25/11, ông Trần Vũ Thành, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Hợp tác xã Sinh thái Đất Tổ Star Eco, chia sẻ hành trình phát triển dụng cụ tiếp xúc thực phẩm từ lá cây, mo cau.

Từ lựa chọn nguyên liệu tự nhiên đến hoàn thiện sản phẩm và đưa ra thị trường, câu chuyện cho thấy nhiều công việc cần giải quyết khi phát triển một ý tưởng kinh doanh. Với sản phẩm khai thác lợi thế bản địa, sự hỗ trợ về công nghệ cần đi cùng tư vấn chuẩn hóa, xây dựng thương hiệu và tiếp cận khách hàng.

Đại biểu tham gia chương trình “Cà phê Khởi nghiệp Phú Thọ 2026”.

Tại chương trình, những dự án về trợ lý du lịch thông minh, bánh sắn và chế biến cam Cao Phong được giới thiệu để nhận tư vấn từ chuyên gia, nhà đầu tư. Nhu cầu, đầu mối kết nối và nội dung hợp tác được tổng hợp làm cơ sở để Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục theo dõi, hỗ trợ. Đây là bước nối giữa trao đổi tại sự kiện với công việc đồng hành sau đó.

Để mở rộng khả năng hỗ trợ lâu dài, ngày 2/11/2026, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3799/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ. Đề án được xây dựng trên cơ sở nâng cấp, tổ chức lại Trung tâm Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Việc chuẩn bị đầu mối chuyên môn tạo cơ sở để tỉnh tổ chức kết nối nguồn lực theo hướng thường xuyên. Với doanh nghiệp, một nhu cầu công nghệ có thể cần nhiều lần trao đổi, đánh giá và điều chỉnh trước khi hình thành phương án phù hợp. Bởi vậy, duy trì đầu mối hỗ trợ có ý nghĩa trong việc đưa những kết nối ban đầu sang các bước hợp tác tiếp theo, đồng thời giúp cơ quan chuyên môn nắm sát hơn nhu cầu phát sinh từ thực tiễn sản xuất.

Ông Trần Vũ Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Sinh thái Đất Tổ Star Eco chia sẻ câu chuyện khởi nghiệp.

Ở cấp tỉnh, việc công bố 6 bài toán lớn và tiếp nhận 51 đề xuất giải pháp thể hiện hướng huy động tri thức gắn với yêu cầu phát triển.

Tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh đề nghị Phú Thọ lấy doanh nghiệp làm trung tâm, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tập trung vào những lĩnh vực có lợi thế.

Cùng hướng tiếp cận đó, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Minh Tường nhấn mạnh yêu cầu đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực nội sinh của nền kinh tế. Việc tiếp thu ý kiến chuyên gia, doanh nghiệp được gắn với hoàn thiện định hướng phát triển khoa học, công nghệ của tỉnh giai đoạn tới.

Từ nhu cầu của từng cơ sở sản xuất đến những bài toán phát triển chung, Phú Thọ đang mở rộng sự kết nối giữa tri thức, công nghệ và thị trường. Cùng với chuẩn bị đầu mối hỗ trợ, những hoạt động này tạo thêm điều kiện để doanh nghiệp đổi mới, nâng chất lượng sản phẩm và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Đó cũng là cách tỉnh từng bước cụ thể hóa khâu đột phá về khoa học, công nghệ, bồi đắp động lực cho tăng trưởng bền vững.