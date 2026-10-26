Phú Thọ kết nối hợp tác đào tạo và chuyển giao công nghệ với Áo

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng Đoàn công tác thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Áo. Ảnh: CTTPT.

Trong khuôn khổ chương trình công tác tại Châu Âu, ngày 24/10/2026 theo giờ địa phương, Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ do đồng chí Trần Duy Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Trường Đại học Khoa học Ứng dụng IMC Krems tại thành phố Krems và thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Áo.

Tham gia Đoàn công tác có các đồng chí: Bùi Thị Thu Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh; Nguyễn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo cùng lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Tại buổi làm việc với Trường Đại học Khoa học Ứng dụng IMC Krems, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đánh giá cao mô hình đào tạo định hướng ứng dụng, gắn kết giữa nhà trường với doanh nghiệp và thị trường lao động. Chủ tịch Trần Duy Đông nhấn mạnh, trong bối cảnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng, giáo dục và đào tạo có vai trò quyết định trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng lực tiếp nhận và làm chủ công nghệ.

Giới thiệu về tiềm năng, lợi thế của địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết sau khi hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình từ tháng 7/2025, Phú Thọ có không gian phát triển rộng mở, hội tụ thế mạnh về công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, văn hóa và du lịch. Toàn tỉnh có 32 khu công nghiệp đã được thành lập, trong đó 18 khu đang hoạt động; thu hút trên 750 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký khoảng 15,5 tỷ USD. Cùng với nền tảng công nghiệp, tỉnh có hệ thống giáo dục, đào tạo tương đối phát triển, tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

Để duy trì tăng trưởng cao và bền vững, Tỉnh Phú Thọ xác định phải chuyển mạnh từ mở rộng quy mô sản xuất sang nâng cao năng suất, trình độ công nghệ, năng lực quản trị và giá trị gia tăng. Trên tinh thần đó, tỉnh mong muốn hợp tác với IMC Krems trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào các lĩnh vực quản trị kinh doanh, quản trị sản xuất, logistics, quản lý chất lượng, kỹ năng số và đổi mới sáng tạo. Tỉnh đặc biệt quan tâm những chương trình đào tạo có sự tham gia trực tiếp của doanh nghiệp, lấy nhu cầu sản xuất, kinh doanh làm cơ sở xây dựng nội dung, tăng cường thực hành và giúp người học tiếp cận công nghệ, phương pháp quản trị hiện đại.

Đoàn công tác tham quan Trường Đại học Khoa học Ứng dụng IMC Krems. Ảnh: CTTPT.

Hai bên được đề xuất nghiên cứu các chương trình liên kết đào tạo với cơ sở giáo dục phù hợp tại Phú Thọ; trao đổi giảng viên, sinh viên; tổ chức các khóa bồi dưỡng chuyên môn, đào tạo ngắn hạn và tạo điều kiện cho người học thực tập tại doanh nghiệp. Đồng thời, tỉnh mong muốn thúc đẩy hợp tác nghiên cứu ứng dụng, kết nối giảng viên, chuyên gia, nhà khoa học với doanh nghiệp nhằm giải quyết những vấn đề thực tiễn trong sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Đối với lĩnh vực du lịch, dịch vụ, Phú Thọ mong muốn tiếp thu kinh nghiệm của IMC Krems về quản trị khách sạn, phát triển sản phẩm du lịch, quản lý điểm đến và đào tạo nhân lực theo tiêu chuẩn quốc tế. Với lợi thế về di sản văn hóa, cảnh quan thiên nhiên và các khu du lịch nghỉ dưỡng, tỉnh định hướng phát triển du lịch gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo sinh kế bền vững cho người dân. Trong lĩnh vực y tế, tỉnh quan tâm kinh nghiệm đào tạo điều dưỡng, khoa học sức khỏe, nâng cao chất lượng thực hành và quản trị cơ sở y tế; mong muốn kết nối nhà trường với các cơ sở đào tạo, bệnh viện và đơn vị y tế để nghiên cứu những chương trình hợp tác phù hợp.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh làm đầu mối kết nối, phối hợp với nhà trường triển khai các nội dung hợp tác. Khi Hiệu trưởng và các cộng sự sang thăm Việt Nam, Trung tâm sẽ tổ chức chương trình để đoàn thăm, làm việc với các cơ sở giáo dục và y tế trên địa bàn tỉnh, qua đó trao đổi cụ thể, tìm kiếm và thúc đẩy các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực đào tạo và chăm sóc sức khỏe.

Trong chương trình công tác tại Áo, Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ cũng đến thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Áo.

Cảm ơn Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán đã quan tâm, hỗ trợ kết nối và tạo điều kiện cho Đoàn trong quá trình chuẩn bị, triển khai chương trình công tác, đồng chí Trần Duy Đông mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của Đại sứ quán trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa tỉnh Phú Thọ với các đối tác Áo.

Đoàn công tác làm việc với lãnh đạo nhà trường. Ảnh: CTTPT.

Trên cơ sở đó, tỉnh đề nghị Đại sứ quán hỗ trợ kết nối doanh nghiệp Áo có thế mạnh về cơ khí chính xác, linh kiện ô tô, xe máy, điện tử, tự động hóa, vi điện tử và bán dẫn; thúc đẩy đầu tư, liên doanh, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực doanh nghiệp và khả năng tham gia chuỗi cung ứng.

Các lĩnh vực chế biến sâu nông, lâm sản, phát triển logistics và mở rộng thị trường cũng được Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh. Phú Thọ mong muốn kết nối các đối tác Áo trong chế biến gỗ, sản xuất đồ nội thất, chế biến và bảo quản nông sản, phát triển sản phẩm từ chè và dược liệu; đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác về kho bãi, trung tâm phân phối, logistics thông minh và vận tải đa phương thức.

Cùng với hợp tác đầu tư và công nghệ, tỉnh đề xuất tăng cường liên kết với các trường đại học, cơ sở đào tạo nghề, viện nghiên cứu và doanh nghiệp Áo để đào tạo nhân lực kỹ thuật trong các lĩnh vực cơ khí chính xác, cơ điện tử, tự động hóa, vi điện tử và logistics; trao đổi kinh nghiệm quản trị đô thị, khai thác dữ liệu và ứng dụng công nghệ trong điều hành, cung cấp dịch vụ công. Tỉnh cũng quan tâm hợp tác phát triển y tế, quản trị bệnh viện, chăm sóc sức khỏe; nghiên cứu khả năng tiếp cận các nguồn tài chính ưu đãi cho những dự án phù hợp; đồng thời tăng cường giao lưu văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch chất lượng cao và quảng bá hình ảnh Phú Thọ tại Áo.

Để nâng cao hiệu quả kết nối, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho biết Phú Thọ sẽ chủ động chuẩn bị danh mục dự án, thông tin về nhu cầu và điều kiện thu hút đầu tư; giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp làm đầu mối phối hợp với Đại sứ quán, hỗ trợ các đối tác Áo tìm hiểu, khảo sát và triển khai cơ hội hợp tác tại tỉnh. Đồng chí đồng thời mong muốn Đại sứ quán tăng cường giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư của Phú Thọ tại các diễn đàn kinh tế, thương mại và chương trình kết nối doanh nghiệp ở Áo.

Phát biểu tại buổi tiếp, Đại sứ Vương quốc Áo Vũ Lê Thái Hoàng chào mừng Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ đến thăm và làm việc, đồng thời đánh giá cao sự chủ động của tỉnh trong mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế.

Đề cập đến hợp tác đào tạo nhân lực điều dưỡng, Đại sứ nhấn mạnh tiềm năng của lĩnh vực này trong bối cảnh châu Âu đang đối mặt với tình trạng già hóa dân số và nhu cầu chăm sóc người cao tuổi ngày càng tăng. Đại sứ cho rằng, chương trình đào tạo cần gắn với nhu cầu tuyển dụng thực tế, chú trọng kiến thức chuyên môn, kỹ năng chăm sóc, năng lực ngoại ngữ và hiểu biết văn hóa của nước tiếp nhận lao động. Đây là cơ sở để nghiên cứu kết nối các cơ sở đào tạo của Phú Thọ với đối tác tại Áo, trao đổi kinh nghiệm và xây dựng mô hình đào tạo phù hợp, bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn nghề nghiệp và tuân thủ quy định pháp luật của mỗi nước.