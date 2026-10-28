Phú Thọ kết nối di sản, phát triển du lịch Đất Tổ xuyên suốt năm 2027

Theo kế hoạch UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành, các hoạt động được tổ chức theo quy mô cấp tỉnh, tập trung tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, phường Việt Trì cùng các địa phương, khu và điểm du lịch trọng điểm.

Chương trình gồm ba giai đoạn: “Khởi nguồn”, “Hội tụ” và “Lan tỏa”, kết nối các nghi lễ truyền thống với hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch.

Việc gắn Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng với Năm Du lịch Đất Tổ nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, tri ân công đức các Vua Hùng và tiền nhân; đồng thời bảo tồn, phát huy giá trị di sản “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ”

Giai đoạn “Khởi nguồn” diễn ra từ ngày 1.1 đến trước ngày 7.4.2027, với các hoạt động khởi động mùa lễ hội, kết nối điểm đến và xây dựng sản phẩm du lịch. Nổi bật là chương trình “Về miền lễ hội”, dự kiến diễn ra từ ngày 6.2 đến hết ngày 6.4, kết nối nhiều lễ hội truyền thống như Lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ, Lễ hội Trò Trám, Lễ hội Đền Lăng Xương, Lễ hội Tây Thiên, Lễ hội Chùa Tiên và Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường.

Tour “Đêm Đền Hùng linh thiêng nguồn cội” dự kiến tổ chức từ ngày 6.2 đến ngày 5.5, kết hợp chương trình nghệ thuật thực cảnh về truyền thuyết Hùng Vương và hòa nhạc “Thanh âm nguồn cội - Hào khí Việt Nam”.

Giải “Đền Hùng Marathon - Về nguồn” dự kiến diễn ra ngày 7.3, thu hút khoảng 4.000 - 6.000 vận động viên.

Giai đoạn “Hội tụ” diễn ra từ ngày 7 - 16.4, là thời điểm tổ chức các hoạt động trọng tâm của mùa lễ hội. Lễ khai mạc dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 7.4 tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Ngày 12.4 tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Quốc Tổ Lạc Long Quân và Tổ Mẫu Âu Cơ; ngày 16.4, tức mùng 10.3 âm lịch, diễn ra Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương.

Cùng với đó là hoạt động rước kiệu của các xã vùng ven Khu di tích, góp phần gìn giữ phong tục truyền thống và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Trong dịp cao điểm, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tinh hoa nguồn cội” dự kiến diễn ra tối 15.4 tại Quảng trường Hùng Vương, kết hợp âm thanh, ánh sáng, nghệ thuật sân khấu thực cảnh và bắn pháo hoa nghệ thuật.

Nhiều hoạt động văn hóa khác cũng được tổ chức như Lễ hội Văn hóa dân gian đường phố, Hội trại Văn hóa, trưng bày, triển lãm, giáo dục di sản, hội thi gói bánh chưng, giã bánh giầy.

Tại Khu di tích Đền Hùng, du khách có thể thưởng thức các chương trình hòa nhạc, trình diễn văn hóa - võ thuật, múa lân sư rồng, đánh trống đồng, đâm đuống và biểu diễn nhạc cụ dân tộc.

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Năm Du lịch Đất Tổ 2027 sẽ được tỉnh Phú Thọ tổ chức với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch xuyên suốt năm, nhằm phát huy giá trị di sản, đa dạng hóa sản phẩm du lịch và thu hút du khách

Các hoạt động thể thao gồm giải bơi chải truyền thống trên hồ Công viên Văn Lang và Giải Bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc - Cúp Hùng Vương. Dịp này, Liên hoan Du lịch Đất Tổ và Hội chợ Hùng Vương cũng được tổ chức, tạo không gian giới thiệu sản phẩm địa phương, kết nối doanh nghiệp, kích cầu tiêu dùng và quảng bá dịch vụ du lịch.

Sau ngày 16.4, giai đoạn “Lan tỏa” kéo dài đến hết năm 2027, với các sự kiện văn hóa, du lịch tại nhiều địa phương. Một số hoạt động dự kiến gồm chương trình du lịch hè Tam Đảo trong tháng 5, Lễ cầu ngư và thả hoa đăng trên sông Đà vào tháng 6, Liên hoan ẩm thực du lịch Phú Thọ trong tháng 9, Lễ hội Ruộng bậc thang miền đồi vào tháng 10 và các hoạt động du lịch cộng đồng trong tháng 11.

Theo UBND tỉnh Phú Thọ, việc gắn Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng với Năm Du lịch Đất Tổ nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, tri ân công đức các Vua Hùng và tiền nhân; đồng thời bảo tồn, phát huy giá trị di sản “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ”.

Thông qua chuỗi hoạt động xuyên suốt năm, tỉnh hướng tới nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tăng cường liên kết điểm đến và thu hút du khách đến với Đất Tổ quanh năm.