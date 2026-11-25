Đồng chí Nguyễn Bình Khiêm, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Bình Khiêm, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh, đổi mới công nghệ giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và công nghiệp chế biến.

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp trong vùng còn gặp khó khăn khi tìm kiếm công nghệ và đối tác chuyển giao, trong khi các đơn vị sở hữu công nghệ chưa tiếp cận được doanh nghiệp có nhu cầu.

Ông Khiêm đề nghị doanh nghiệp nêu rõ những vướng mắc trong sản xuất, đơn vị cung cấp làm rõ điều kiện ứng dụng và khả năng chuyển giao. Các cơ quan quản lý, tổ chức trung gian và chuyên gia được đề nghị tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp triển khai hợp tác sau hội nghị.

Doanh nghiệp gặp trực tiếp nhà cung cấp công nghệ

Phiên gặp gỡ 1:1 là hoạt động trọng tâm của Hội nghị “Kết nối cung cầu công nghệ cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Trung du và miền núi phía Bắc”, do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ tổ chức ngày 25/11 trong khuôn khổ Techfest Phú Thọ 2026.

Doanh nghiệp trao đổi trực tiếp với đơn vị cung cấp công nghệ tại các bàn kết nối 1:1

Tại các bàn kết nối, doanh nghiệp trao đổi trực tiếp với đơn vị cung cấp về nhu cầu sản xuất, điều kiện ứng dụng và phương án chuyển giao công nghệ.

Qua các cuộc gặp, 8 cặp doanh nghiệp thống nhất định hướng hợp tác và ký biên bản ghi nhớ, tập trung vào tự động hóa sản xuất công nghiệp và phát triển giải pháp phục vụ chuyển đổi số.

Đại diện các doanh nghiệp giới thiệu giải pháp, thiết bị công nghệ tại Hội nghị.

Năm giải pháp hướng vào nhu cầu sản xuất

Các công nghệ được giới thiệu gồm quy trình chế biến phụ phẩm lá dứa thành xơ sợi sinh thái cho ngành dệt may, công nghệ FUTRA FreshLock bảo quản thực phẩm tươi sống, dây chuyền phân loại rác sinh hoạt tự động công suất 30–50 tấn/ngày, công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ từ phụ phẩm nông nghiệp và hệ thống robot xếp dỡ pallet ứng dụng thị giác 3D kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI).

Ông Nguyễn Sỹ Đăng, Phó Vụ trưởng Vụ Đánh giá và Thẩm định công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ trình bày tham luận tại Hội nghị.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Hương, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Ứng dụng khoa học - công nghệ Hải Phòng chia sẻ mô hình kết nối cung - cầu công nghệ liên vùng.

Hai tham luận tại hội nghị làm rõ nhu cầu đổi mới dây chuyền, tự động hóa, xử lý môi trường và tối ưu vận hành của doanh nghiệp trong vùng.

Các đại biểu cũng trao đổi về vai trò của sàn giao dịch và trung tâm kết nối cung – cầu công nghệ liên vùng trong việc giúp doanh nghiệp tìm giải pháp và đối tác phù hợp.

Các doanh nghiệp ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tại Hội nghị.

Từ những nhu cầu được nêu tại hội nghị, các cuộc gặp trực tiếp giúp doanh nghiệp có cơ sở đánh giá công nghệ phù hợp với dây chuyền sản xuất và bàn phương án chuyển giao với nhà cung cấp.

Đây cũng là dịp để Phú Thọ mở rộng liên kết với các địa phương, viện nghiên cứu và trường đại học trong vùng, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ vào những khâu cần đổi mới.