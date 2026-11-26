Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm

Sáng 25/11/2026, tại Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh, UBND tỉnh Phú Thọ khai mạc Triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026. Đây là hoạt động mở màn chuỗi sự kiện Techfest PhuTho 2026 – Ngày hội Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo lần đầu tiên được tổ chức với quy mô cấp tỉnh tại Phú Thọ.

Tạo cầu nối từ nghiên cứu đến sản xuất

Triển lãm giới thiệu những kết quả nghiên cứu, sản phẩm và giải pháp công nghệ tiêu biểu, đồng thời tạo điều kiện để cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và các nhóm khởi nghiệp trao đổi nhu cầu hợp tác.

Phát biểu khai mạc, ông Phan Trọng Tấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội, ghi nhận sự tham gia của các sở, ngành, đơn vị nghiên cứu, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp, nhà khoa học và cá nhân khởi nghiệp. Những sản phẩm, mô hình được giới thiệu tại sự kiện phản ánh tiềm năng ứng dụng khoa học, công nghệ vào phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, hoạt động trưng bày cần trở thành cầu nối thúc đẩy liên kết vùng, chia sẻ kinh nghiệm quản trị, chuyển giao công nghệ và mở rộng thị trường. Kết quả cần hướng tới là những ý tưởng, dự án hợp tác cụ thể giữa các bên.

Định hướng này đặt ra yêu cầu gắn hoạt động giới thiệu công nghệ với nhu cầu của đơn vị sử dụng. Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã và nhóm khởi nghiệp, giá trị của một giải pháp nằm ở khả năng ứng dụng, chi phí đầu tư phù hợp và hiệu quả khi đưa vào sản xuất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phan Trọng Tấn Phát biểu khai mạc triển lãm

Bảy không gian kết nối ý tưởng và công nghệ

Với sự tham gia của 50 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, triển lãm được bố trí thành bảy không gian chuyên đề: khởi nghiệp sáng tạo; công nghệ cao, công nghệ chiến lược; công nghiệp ô tô và công nghiệp phụ trợ; chuyển đổi số; giáo dục STEM và kết nối Nhà nước – Nhà trường – Nhà doanh nghiệp; nông nghiệp xanh, sản phẩm OCOP; giao lưu với các tỉnh, thành phố.

Bên cạnh trưng bày trực tiếp, chương trình sử dụng công nghệ thực tế ảo, trợ lý trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số để tăng tính tương tác. Khách tham quan có thể tìm hiểu quy trình vận hành, giải pháp quản lý và mô hình kinh doanh thông qua hoạt động trải nghiệm.

Việc bố trí nhiều lĩnh vực trong cùng một sự kiện tạo điều kiện để các đơn vị sản xuất tiếp cận giải pháp ngoài phạm vi chuyên môn quen thuộc. Một chủ thể OCOP có thể tìm kiếm công nghệ bảo quản, công cụ quản lý bán hàng hoặc đối tác thiết kế sản phẩm; nhóm nghiên cứu có thêm cơ hội tiếp nhận những bài toán từ doanh nghiệp.

Không gian kết nối Nhà nước – Nhà trường – Nhà doanh nghiệp cũng góp phần làm rõ vai trò của từng bên: cơ quan quản lý hỗ trợ môi trường phát triển, nhà trường cung cấp tri thức và nhân lực, doanh nghiệp đưa ra nhu cầu ứng dụng và tổ chức thương mại hóa.

Triển lãm ứng dụng các hình thức trải nghiệm hiện đại, giúp khách tham quan thuận tiện tiếp cận, tìm hiểu và trải nghiệm các sản phẩm

Thêm cơ hội nâng giá trị nông sản địa phương

Trong cơ cấu triển lãm, không gian nông nghiệp xanh và sản phẩm OCOP tạo điểm gặp giữa công nghệ với những sản phẩm đặc trưng của Phú Thọ. Đây là cơ hội để hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp và chủ thể OCOP vừa giới thiệu sản phẩm, vừa tìm kiếm giải pháp cải thiện hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Các nền tảng số, công cụ truy xuất nguồn gốc, giải pháp tự động hóa và chế biến được giới thiệu tại triển lãm có thể hỗ trợ quản lý quy trình, lưu giữ thông tin sản xuất, bảo quản chất lượng và kết nối tiêu thụ. Tuy nhiên, lựa chọn công nghệ cần xuất phát từ quy mô, năng lực tài chính và vấn đề cụ thể của từng cơ sở.

Với những đơn vị phát triển sản xuất theo phương pháp hữu cơ hoặc mô hình tuần hoàn, nhu cầu hỗ trợ còn gắn với quản lý vật tư đầu vào, ghi chép quá trình sản xuất, sử dụng phụ phẩm và kiểm soát chất lượng. Công nghệ có thể hỗ trợ thực hiện, cung cấp dữ liệu và theo dõi quy trình; việc đáp ứng tiêu chuẩn vẫn cần được đánh giá theo các yêu cầu tương ứng.

Sự hiện diện của viện, trường và doanh nghiệp công nghệ vì thế mở thêm cơ hội hợp tác cho khu vực nông nghiệp. Để chuyển cơ hội thành kết quả, các bên cần tiếp tục làm rõ bài toán, tổ chức thử nghiệm và đánh giá hiệu quả trước khi mở rộng ứng dụng.

Từ Techfest PhuTho 2026, điều được kỳ vọng là những kết nối tiếp tục được duy trì sau triển lãm: một quy trình được cải tiến, một giải pháp được thử nghiệm tại hợp tác xã, một sản phẩm tìm được đối tác chế biến hoặc phân phối. Những kết quả ấy sẽ tạo giá trị thiết thực cho hoạt động đổi mới sáng tạo và nâng sức cạnh tranh của nông sản Đất Tổ.