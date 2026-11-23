Ngày 23/11, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) cấp tỉnh năm 2026.

Dự và chỉ đạo cuộc thực tập có các đồng chí: Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Duy Đông, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực tập phương án chữa cháy, CNCH cấp tỉnh năm 2026; Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

Đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ và các đại biểu tham dự cuộc thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2026.

Cuộc thực tập được xây dựng trên tình huống giả định xảy ra đồng loạt các vụ cháy, nổ và sự cố nghiêm trọng, phức tạp trên địa bàn tỉnh, tập trung tại Km 128 Quốc lộ 70B, thuộc địa phận thôn Đề Ngữ, xã Yên Sơn.

Để xử lý các tình huống, UBND tỉnh đã xây dựng phương án cụ thể, tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Tham gia cuộc thực tập có hơn 1.100 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng liên quan, cùng hơn 200 phương tiện cơ giới chuyên dụng các loại.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh, thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và sự chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và CNCH. Qua đó, công tác PCCC đạt nhiều kết quả tích cực, năng lực CNCH ngày càng được củng cố, nâng cao.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phát biểu nhận xét, đánh giá kết quả cuộc thực tập.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu cho biết, cuộc thực tập nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó, xử lý các tình huống thiên tai, sự cố nghiêm trọng, phức tạp; rèn luyện năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành chiến thuật chữa cháy và khả năng vận hành trang thiết bị, phương tiện chuyên dụng. Đây cũng là dịp để các lực lượng nâng cao kinh nghiệm, tăng cường phối hợp, hiệp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, hoạt động thực tập góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân; trang bị kỹ năng chủ động phòng ngừa, tự bảo vệ và thoát nạn khi xảy ra sự cố, qua đó lan tỏa ý thức về tầm quan trọng của công tác PCCC và CNCH trong cộng đồng.

Tại cuộc thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ nhiều phương tiện, trang thiết bị hiện đại tham gia xử lý tình huống giả định.

Theo tình huống giả định, do ảnh hưởng của bão, tại Km 128 Quốc lộ 70B, đoạn qua địa bàn xã Yên Sơn, khoảng 5.000 m3 đất đá, cây cối cùng bờ taluy bê tông bất ngờ sạt lở, vùi lấp toàn bộ mặt đường. Sự cố khiến 1 xe khách 45 chỗ lao xuống vực; 1 xe ô tô 5 chỗ và 3 xe máy bị đất đá vùi lấp, làm nhiều người mắc kẹt, bị thương. Cùng thời điểm, một xe bồn chở 20 m3 dầu diesel bị lật xuống vực, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra cháy, nổ. Vụ sạt lở còn làm sập 2 căn nhà cấp 4 khiến người dân mắc kẹt bên trong.

Các lực lượng triển khai tìm kiếm, cứu nạn, đưa những người mắc kẹt ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Ngay sau khi nhận tin báo, các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai phương án ứng phó, tổ chức phân luồng giao thông, phong tỏa khu vực nguy hiểm; huy động phương tiện, thiết bị chuyên dụng tiếp cận hiện trường, tìm kiếm và giải cứu người bị nạn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai lăng phun bọt chuyên dụng dập tắt đám cháy.

Công tác sơ cứu người bị thương, xử lý sự cố rò rỉ nhiên liệu, ngăn chặn nguy cơ cháy, nổ và khắc phục hậu quả thiên tai cũng được triển khai đồng bộ. Các lực lượng phối hợp, hiệp đồng thực hiện nhiệm vụ theo đúng phương án và kịch bản đã đề ra.

Phát biểu nhận xét, đánh giá kết quả cuộc thực tập, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo khẳng định, cuộc thực tập đã thành công tốt đẹp, đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Triển khai máy bay không người lái, drone vận tải hạng nặng cứu người bị nạn dưới vực sâu.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, công tác chỉ huy, điều hành được triển khai thống nhất, bám sát tình huống giả định và kịch bản. Các chỉ huy thể hiện sự rõ ràng, dứt khoát; cơ chế thông tin, chỉ huy, điều hành được thực hiện theo đúng quy định pháp luật về PCCC và CNCH.

Đồng chí Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực tập phương án.

Đồng chí Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ trao Bằng khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực tập phương án.

Các lực lượng tham gia nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm mệnh lệnh của Ban Chỉ huy. Quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm sự phối hợp nhịp nhàng, thống nhất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu về thời gian, kỹ thuật và chiến thuật. Cuộc thực tập bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, tài sản và phương tiện tham gia.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ trao Giấy khen tặng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực tập phương án.

Ghi nhận thành tích xuất sắc trong tổ chức thực tập phương án chữa cháy, CNCH cấp tỉnh năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 17 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 8 tập thể và 29 cá nhân.