Phú Thọ: Hướng tới phát triển nông nghiệp giá trị cao

Nội dung này được Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương nhấn mạnh tại Hội nghị trao đổi hợp tác với Viện Di truyền Nông nghiệp Việt Nam về phát triển sản phẩm nông nghiệp giá trị kinh tế cao giai đoạn 2026-2035, tổ chức ngày 23/9.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thu Hương/TTXVN.

Theo ông Phạm Đại Dương, Viện Di truyền Nông nghiệp Việt Nam thời gian qua đã đồng hành, hỗ trợ tỉnh trong chuyển giao khoa học, công nghệ, góp phần triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp. Đây là cơ sở để hai bên tiếp tục nghiên cứu, lựa chọn những giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và định hướng phát triển nông nghiệp của tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Thu Hương/TTXVN.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ giao Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu, tiếp nhận các giống mới có năng suất, chất lượng, phù hợp điều kiện địa phương; trên cơ sở đó xây dựng Đề án phát triển các cây trồng, vật nuôi chủ lực, ứng dụng công nghệ trong toàn bộ quá trình từ nuôi trồng, sản xuất đến thu hoạch, chế biến. Mục tiêu là lựa chọn được những mô hình có hiệu quả kinh tế để tiếp tục hoàn thiện, nhân rộng trong thực tế sản xuất.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ cùng các sở, ngành liên quan trao đổi cụ thể với Viện Di truyền Nông nghiệp Việt Nam về các nội dung hợp tác phát triển sản phẩm nông nghiệp giá trị kinh tế cao giai đoạn 2026-2035, báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương cùng lãnh đạo Viện Di truyền Nông nghiệp tìm hiểu mô hình giống lúa tại Trại giống cây trồng Vũ Di, xã Vĩnh Tường. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN.

Tại Hội nghị, các đại biểu trao đổi về chương trình hợp tác phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ, tập trung vào những sản phẩm phù hợp với tiềm năng, lợi thế của Phú Thọ. Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Văn Quân, tỉnh cần tiếp tục lựa chọn, tạo các giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và cơ cấu sản xuất để xây dựng các mô hình. Một số sản phẩm có tiềm năng như chè, chuối, bưởi và các cây trồng, vật nuôi chủ lực khác có thể phát triển theo chuỗi khép kín từ sản xuất đến chế biến sâu, hướng tới thị trường xuất khẩu. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cũng đề xuất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, nuôi trồng, chế biến theo quy mô lớn; từng bước hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với thương hiệu đặc trưng của Phú Thọ.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Đức Thảo, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Di truyền Nông nghiệp Việt Nam cho rằng, Phú Thọ có nhiều tiềm năng để phát triển các sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao. Viện sẵn sàng phối hợp với tỉnh trong nghiên cứu, lựa chọn giống phù hợp, chuyển giao kỹ thuật và xây dựng các mô hình sản xuất gắn với điều kiện thực tế, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị nông sản.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương (người chỉ tay) tìm hiểu mô hình nuôi ếch Thái Lan tại Trại sản xuất giống thủy sản. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN.

Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương cùng đoàn công tác đã kiểm tra các mô hình nuôi ếch, cá thương phẩm và trồng lúa chất lượng cao tại Trung tâm Phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản tỉnh trên địa bàn xã Vĩnh Tường. Các mô hình được tỉnh phối hợp với Viện Di truyền Nông nghiệp Việt Nam chuyển giao, bước đầu cho thấy cây trồng, vật nuôi sinh trưởng tốt, phù hợp điều kiện địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương cùng lãnh đạo Viện Di truyền Nông nghiệp đánh giá hiệu quả mô hình nuôi cá chép Hungary tại Trại sản xuất giống thủy sản, xã Vĩnh Tường. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN.

Qua kiểm tra thực tế, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương yêu cầu, ngành nông nghiệp tiếp tục theo dõi, hoàn thiện các mô hình, đánh giá hiệu quả để có cơ sở nhân rộng; đồng thời đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân. Việc mở rộng sản xuất cần gắn với chế biến sâu, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu, qua đó tạo thêm động lực cho tăng trưởng nông nghiệp của tỉnh.