Phú Thọ: Hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho hơn 100 tài xế xe tải, xe đầu kéo

Nâng cao kỹ năng, phòng ngừa tai nạn giao thông cho lái xe

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Phòng 5, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho các doanh nghiệp, lái xe vận chuyển đất, đá, vật liệu xây dựng trên địa bàn phường Kỳ Sơn.

Báo cáo viên Cục Cảnh sát giao thông phổ biến các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ cho các lái xe.

Chương trình có sự tham gia của bốn chủ cơ sở san hạ, thu hồi khoáng sản, 15 doanh nghiệp kinh doanh vận tải và hơn 100 lái xe tải ben, xe đầu kéo.

Tại chương trình, báo cáo viên Cục Cảnh sát giao thông phổ biến các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, trao đổi về văn hóa giao thông và đạo đức nghề nghiệp của người lái xe.

Đồng thời, phân tích các tình huống tai nạn giao thông thực tế, hướng dẫn kỹ năng nhận diện điểm mù, kiểm soát tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và xử lý tình huống nguy hiểm khi điều khiển phương tiện tải trọng lớn.

Đây là những kỹ năng thiết thực đối với đội ngũ lái xe vận chuyển đất, đá, vật liệu xây dựng, góp phần nâng cao khả năng xử lý tình huống, hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn trong quá trình lưu thông.

Các lái xe thực hiện ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Siết trách nhiệm doanh nghiệp, chủ cơ sở vận tải

Sau buổi tuyên truyền, các lái xe được kiểm tra, đánh giá nhận thức và ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Chương trình đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải, chủ mỏ, bến bãi trong quản lý lái xe, phương tiện và kiểm soát tải trọng hàng hóa.

Việc bảo đảm an toàn giao thông cần được thực hiện đồng bộ từ khâu quản lý phương tiện, tổ chức vận chuyển đến ý thức chấp hành pháp luật của từng lái xe.

Sau buổi tuyên truyên, các lái xe được kiểm tra, đánh giá nhận thức, hướng tới xây dựng văn hóa giao thông an toàn, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và người lái xe.

Với phương châm “Lái xe an toàn - Trách nhiệm, kỷ cương và hạnh phúc”, lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người điều khiển phương tiện, doanh nghiệp và đơn vị vận tải nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông; tuyệt đối không đánh đổi an toàn lấy tiến độ, sản lượng hay số chuyến vận chuyển.

Thông qua chương trình, lực lượng chức năng hướng tới xây dựng văn hóa giao thông an toàn, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và người lái xe, góp phần phòng ngừa tai nạn, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.