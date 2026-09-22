Phú Thọ: Học sinh Trường Tiểu học Kim Ngọc vui Trung thu, say mê STEAM

Công tác chuẩn bị tổ chức hoạt động vui Tết Trung thu tại Trường Tiểu học Kim Ngọc, phường Vĩnh Phúc được thực hiện chu đáo.

Tại các điểm trường, các em học sinh ở 3 phân hiệu được giao lưu với “chú Cuội” thông qua các chương trình hoạt náo, trò chơi dân gian, đố vui có thưởng. Đặc biệt, các tiết mục xiếc thú, ảo thuật, chú hề… đã trở thành điểm nhấn của chương trình khi tạo được sự ấn tượng, cuốn hút mạnh mẽ cho các em thiếu nhi. Ngay khi các tiết mục được mở màn, hàng nghìn học sinh đã hò reo, cổ vũ không ngớt. Học sinh mãn nhãn bởi nhiều tiết mục trên sân khấu tạo không khí sôi nổi, hào hứng cho chương trình.

Các em học sinh hào hứng tham gia hoạt động vui Tết Trung thu và trải nghiệm STEAM tại Trường Tiểu học Kim Ngọc, phường Vĩnh Phúc.

Sau buổi lễ khai mạc, giao lưu dưới sân trường, các em học sinh di chuyển về lớp và tham gia hoạt động STEAM với chủ đề “Khéo tay đón trăng”. Cùng với giáo viên chủ nhiệm, tại mỗi lớp học có “chú Cuội”, “Chị Hằng”cùng tìm hiểu truyền thống, ý nghĩa của Tết Trung thu của Việt Nam, cùng nhau chế tạo những chiếc đèn ông sao xinh sắn và cùng nhiều hoạt động giao lưu, trò chơi vui nhộn, hấp dẫn…

Nằm trong chuỗi hoạt động trải nghiệm STEAM nhân dịp Tết Trung thu 2026, từ nay đến ngày 24/9 (tức ngày 14 tháng Tám âm lịch), tại 3 phân hiệu của Trường Tiểu học Kim Ngọc, các giáo viên chủ nhiệm sẽ có nhiều nội dung, hoạt động như xem video hướng dẫn làm một số đồ chơi truyền thống (trong giờ truy bài hoặc giờ ra chơi), hướng dẫn các nhóm học sinh làm đồ chơi để trưng bày tại lớp, tổ chức phá cỗ Trung thu gắn với các buổi giáo viên/học sinh dự tham quan triển lãm sản phẩm STEAM của các lớp, các khối tại mỗi phân hiệu…

Nhân vật "Chú Cuội" giao lưu, tổ chức các trò chơi dân gian cho các em học sinh tại điểm trường chính - Trường Tiểu học Kim Ngọc, phường Vĩnh Phúc.

Theo Ban giám hiệu Trường Tiểu học Kim Ngọc, chuỗi hoạt động “Tuần trải nghiệm STEAM nhân dịp Tết Trung thu” được nhà trường tổ chức miễn phí. Trong suốt thời gian diễn ra chương trình, nhà trường không thu tiền của phụ huynh dưới mọi hình thức. Bên cạnh các hoạt động giao lưu, vui chơi lành mạnh, các nội dung nằm trong chương trình đều tuân thủ tính giáo dục, sáng tạo, trải nghiệm theo đúng tinh thần STEAM gắn với chủ đề Tết Trung thu.

Chuỗi hoạt động trải nghiệm STEAM nhân dịp Tết Trung thu 2026 tại Trường tiểu học Kim Ngọc do Trung tâm ABA vận hành. Đây là đơn vị có hơn 15 năm kinh nghiệm và cùng là trung tâm tiên phong trong phát triển các hoạt động trải nghiệm cho học sinh; tham gia phối hợp với các nhà trường triển khai các chương trình đào tạo kỹ năng, hoạt động trải nghiệm, tổ chức sự kiện cho các em học sinh. Với hệ thống chương trình phong phú, Trung tâm ABA được Sở GD&ĐT Hà Nội phê duyệt, bám sát các mạch chủ đề của chương trình hoạt động trải nghiệm 20218 là tập trung rèn luyện các năng lực và phẩm chất của người học…