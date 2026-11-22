Khai mạc Hội trại “Văn hóa Phú Thọ - Kết nối phát triển”

Sáng ngày 22/11/2026, Hội trại “Văn hóa Phú Thọ - Kết nối phát triển” và Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP tiêu biểu năm 2026 đồng loạt khai mạc tại 3 khu vực Việt Trì, Vĩnh Phúc và Hòa Bình. Đây là hoạt động trọng tâm trong chuỗi chương trình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc năm 2026 của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga và đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương trao cờ lưu niệm cho đại diện các đơn vị tham gia hội trại

Hội trại thu hút sự tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp với các không gian trưng bày phong phú, mang đậm bản sắc văn hóa từng vùng, miền, dân tộc. Các gian trưng bày giới thiệu hình ảnh, tư liệu, sản phẩm văn hóa, lễ hội, ngành nghề truyền thống và di sản văn hóa đặc sắc; kết hợp giao lưu dân ca, dân vũ, trình diễn nhạc cụ, trang phục truyền thống và triển lãm ảnh nghệ thuật về đất và người Phú Thọ. Điểm nhấn là không gian giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP tiêu biểu, góp phần quảng bá sản phẩm đặc trưng, tôn vinh thành quả lao động, sáng tạo của nghệ nhân, làng nghề và thúc đẩy kết nối, tiêu thụ sản phẩm.

Các đại biểu tham quan, trải nghiệm tại các gian hàng hội trại

Bên cạnh hoạt động trưng bày, hội trại còn tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm cộng đồng như trình diễn áo dài, giao lưu dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian, giới thiệu di sản, ngành nghề truyền thống.

Đồng diễn áo dài

Anh 8-11: Khách hàng tham quan, trải nghiệm tại hội trại

Thông qua các hoạt động trưng bày, trình diễn và trải nghiệm, Hội trại góp phần tôn vinh, lan tỏa giá trị văn hóa đặc sắc của quê hương Đất Tổ, tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng và nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy di sản. Đồng thời, kết nối văn hóa với du lịch, thương mại và dịch vụ, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Phú Thọ trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, bền vững.

Khách hàng tham quan, trải nghiệm tại hội trại

Trưng bày tư liệu, hiện vật “Văn hóa Đất Tổ - Bản sắc và giá trị”

Chương trình diễn ra tại Thư viện tỉnh Phú Thọ từ ngày 22 đến 24/11/2026, giới thiệu những giá trị tiêu biểu làm nên bản sắc văn hóa Phú Thọ thông qua sách, báo, tư liệu, hiện vật, tác phẩm mỹ thuật, ảnh nghệ thuật và các hoạt động giao lưu, trải nghiệm. Nội dung tập trung phản ánh lịch sử, truyền thống dựng nước và giữ nước, các di sản văn hóa, bản sắc văn hóa các dân tộc, cảnh sắc thiên nhiên và hình ảnh con người Phú Thọ trong lao động, sáng tạo, xây dựng quê hương.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, triển lãm, chương trình tổ chức giao lưu “Tác giả - Tác phẩm”, xây dựng không gian đọc, trải nghiệm tri thức và tìm hiểu văn hóa các dân tộc thông qua các hoạt động như đâm đuống, diễn tấu chiêng Mường, thưởng thức Hát Xoan...

Thông qua đó, công chúng có thêm cơ hội tìm hiểu, trải nghiệm và cảm nhận sâu sắc những giá trị văn hóa truyền thống; góp phần lan tỏa văn hóa đọc, bồi đắp niềm tự hào, tình yêu quê hương và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong gìn giữ, phát huy di sản, chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Trưng bày tư liệu, hiện vật “Văn hóa Đất Tổ - Bản sắc và giá trị

Khai mạc triển lãm “ảnh đẹp du lịch Phú Thọ năm 2026”

Triển lãm “Ảnh đẹp Du lịch Phú Thọ năm 2026” diễn ra từ ngày 21 đến 24/11/2026, giới thiệu các tác phẩm ảnh nghệ thuật, ảnh văn hóa, du lịch được bố trí thành 4 không gian nội dung. Trong đó, không gian “Sắc màu thiên nhiên - Vẻ đẹp Đất Tổ” giới thiệu cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh và những điểm đến tiêu biểu; “Miền di sản - Chiều sâu văn hóa” khắc họa hệ thống di tích lịch sử, di sản văn hóa vật thể, phi vật thể và các lễ hội truyền thống; “Con người Phú Thọ - Bản sắc và sức sống” phản ánh đời sống, phong tục, tập quán và bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, không gian “Phú Thọ qua ống kính nghệ sĩ Nguyễn Khắc Hào” giới thiệu những tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật đặc sắc, trong đó có bộ ảnh đoạt Huy chương Vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2026.

Qua góc nhìn nghệ thuật của các tác giả, cảnh quan, di tích, lễ hội và đời sống thường ngày của các cộng đồng được tái hiện sinh động, góp phần thể hiện sự phong phú, đa dạng trong bản sắc văn hóa Phú Thọ. Là hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc năm 2026, triển lãm góp phần tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; đồng thời quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch, giới thiệu hình ảnh Phú Thọ thân thiện, giàu bản sắc đến với Nhân dân và du khách trong nước, quốc tế.

Khai mạc triển lãm “ảnh đẹp du lịch Phú Thọ năm 2026

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và trải nghiệm di sản

Cùng với các hoạt động trên, nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc đường phố; trưng bày, triển lãm, trải nghiệm di sản tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng cùng các khu, điểm du lịch sẽ tiếp tục được tổ chức. Các giải thể thao như Giải Vô địch Võ cổ truyền Phú Thọ mở rộng tranh Cúp Hùng Vương và Giải bóng đá nam “Siêu Cúp Công đoàn Đất Tổ năm 2026” cũng góp phần tạo không khí sôi nổi, thúc đẩy giao lưu, gắn kết cộng đồng.

Tại các địa phương, nhiều hoạt động được tổ chức đa dạng, gắn với bảo tồn di sản, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và phát triển du lịch cộng đồng. Nổi bật là Hội chợ thương mại tại phường Vĩnh Phúc, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; hoạt động giới thiệu, truyền dạy nghệ thuật tạo hoa văn trên cạp váy người Mường tại xã Tân Lạc; Ngày hội Văn hóa - Du lịch tại xã Thung Nai; các hoạt động trình diễn di sản, thể thao truyền thống, trò chơi dân gian và ra mắt mô hình du lịch cộng đồng tại xã Mường Bi. Đáng chú ý, Tuần Văn hóa - Du lịch Long Cốc 2026 diễn ra với nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, xúc tiến đầu tư, kết nối du lịch và Giải chạy “Long Cốc Trail” lần thứ nhất.

Chuỗi hoạt động góp phần tạo không gian sinh hoạt văn hóa rộng khắp, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong gìn giữ, lan tỏa các giá trị truyền thống; đồng thời quảng bá hình ảnh quê hương, thúc đẩy phát triển du lịch và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.