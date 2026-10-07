Phú Thọ: Hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị đầu tư cầu Hai Bà Trưng và tuyến kết nối IC6

Đã hoàn thành báo cáo nghiên cứu tiền khả thi

UBND tỉnh Phú Thọ đã giao Sở Xây dựng nghiên cứu, đề xuất đầu tư dự án Xây dựng cầu Hai Bà Trưng qua sông Lô và đường giao thông kết nối đến nút giao IC6 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Đây là dự án thuộc nhóm A, dự kiến triển khai trên địa bàn phường Việt Trì và các xã Sơn Đông, Tiên Lữ, thời gian thực hiện từ năm 2026 - 2030.

Giám đốc Sở Xây dựng Phú Thọ Nguyễn Xuân Quang báo cáo tiến độ chuẩn bị đầu tư dự án với lãnh đạo tỉnh Phú Thọ.

Đến nay, đơn vị tư vấn đã hoàn thành hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, đủ điều kiện trình cấp có thẩm quyền thẩm định theo quy định. Đây là cơ sở để tiếp tục triển khai các bước chuẩn bị đầu tư tiếp theo.

Trong quá trình nghiên cứu, đơn vị tư vấn đã xây dựng, so sánh 3 phương án kết cấu nhịp chính cầu Hai Bà Trưng gồm cầu dây văng, cầu Extradosed và cầu vòm thép dây treo dạng mạng lưới.

Qua đánh giá, phương án cầu dây văng được kiến nghị lựa chọn để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện trong các bước tiếp theo. Phương án kiến trúc cụ thể của cầu sẽ được xác định thông qua thi tuyển theo quy định.

Tăng kết nối, mở rộng không gian đô thị

Theo phương án nghiên cứu, dự án Xây dựng cầu Hai Bà Trưng qua sông Lô và đường giao thông kết nối đến nút giao IC6 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai được đầu tư xây dựng nhằm hình thành trục giao thông mới qua sông Lô, tăng cường kết nối khu vực trung tâm tỉnh Phú Thọ với hệ thống giao thông đối ngoại, trong đó có cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Việc đầu tư tuyến đường và cầu qua sông Lô được kỳ vọng góp phần rút ngắn thời gian, chi phí đi lại và vận chuyển hàng hóa; đồng thời mở rộng không gian phát triển đô thị hai bên sông Lô. Dự án cũng được nghiên cứu nhằm tạo điều kiện khai thác hiệu quả quỹ đất, thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ, logistics và thu hút đầu tư, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch.

Trong quá trình chuẩn bị đầu tư, Sở Xây dựng Phú Thọ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát phương án hướng tuyến, quy mô đầu tư và các nội dung liên quan, bảo đảm đồng bộ với quy hoạch và các dự án hạ tầng trong khu vực.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, Sở Xây dựng Phú Thọ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư theo đúng trình tự, quy định.

Việc hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và phương án kết cấu cầu là bước quan trọng để dự án tiếp tục được xem xét, thẩm định, qua đó từng bước hình thành trục giao thông mới kết nối khu vực trung tâm tỉnh với cao tốc Nội Bài - Lào Cai và mạng lưới giao thông quốc gia.