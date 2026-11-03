Phú Thọ hoàn thiện hạ tầng, mở rộng không gian phát triển

Phương tiện, máy móc thi công Dự án Nút giao IC2 kết nối đường Nguyễn Tất Thành với cao tốc Nội Bài-Lào Cai tại phường Phúc Yên. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối với các tuyến giao thông huyết mạch và mở rộng không gian phát triển đô thị đang là một trong những định hướng quan trọng của tỉnh Phú Thọ; trong đó, dự án xây dựng cầu Hai Bà Trưng qua sông Lô và tuyến đường giao thông kết nối đến nút giao IC6 thuộc cao tốc Nội Bài-Lào Cai được tỉnh đề xuất đầu tư với quy mô lớn, kỳ vọng hình thành trục giao thông mới kết nối khu vực trung tâm với mạng lưới giao thông đối ngoại, tạo động lực phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ và thu hút đầu tư.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ cho biết việc mới đây Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Hai Bà Trưng qua sông Lô và đường giao thông kết nối đến nút giao IC6 giúp cho việc tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nhằm kết nối mở rộng không gian địa bàn của tỉnh ra bên ngoài. Đây là dự án nhóm A, có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 4.469 tỷ đồng, được triển khai trên địa bàn phường Việt Trì và các xã Tiên Lữ, Sơn Đông.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 5,1km, điểm đầu kết nối với đường Hai Bà Trưng thuộc phường Việt Trì, điểm cuối kết nối với nút giao IC6 của cao tốc Nội Bài-Lào Cai trên tuyến ĐT.305C, thuộc xã Tiên Lữ.

Theo phương án đầu tư của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, cầu Hai Bà Trưng qua sông Lô có bề rộng dự kiến 36,5m. Đường dẫn phía Việt Trì được thiết kế vuốt nối với tuyến đường Hai Bà Trưng hiện hữu, nền đường rộng 35m; đoạn đường dẫn phía Sơn Đông từ đê tả sông Lô đến nút giao IC6 có nền đường rộng 36,5m.

Cùng với cầu và đường dẫn, dự án còn đầu tư các hạng mục nút giao, nền và mặt đường, hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, công trình bảo đảm an toàn giao thông và hạ tầng kỹ thuật liên quan, hướng tới hình thành tuyến giao thông đồng bộ.

Việc đầu tư tuyến đường có ý nghĩa quan trọng trong hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Khi hoàn thành, công trình sẽ tạo trục kết nối trực tiếp từ khu vực trung tâm Việt Trì qua sông Lô đến cao tốc Nội Bài-Lào Cai, góp phần tăng cường năng lực giao thông đối ngoại, tạo thuận lợi cho hoạt động vận chuyển hàng hóa, đi lại của người dân và kết nối các khu vực phát triển hai bên sông.

Đáng chú ý, dự án được tính toán trên cơ sở nhu cầu vận tải trong dài hạn. Theo kết quả khảo sát, mô hình hóa và dự báo của đơn vị tư vấn, lưu lượng giao thông quy đổi qua cầu dự kiến đạt hơn 17.400 xe/ngày đêm vào năm 2030, tăng lên hơn 36.800 xe/ngày đêm năm 2040 và khoảng 50.500 xe/ngày đêm năm 2050.

Trên cơ sở đó, phương án quy mô 6 làn xe được lựa chọn nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác trong tương lai, bảo đảm khả năng lưu thông lâu dài và hạn chế áp lực phải mở rộng công trình sau khi đưa vào sử dụng. Đối với công trình cầu qua sông Lô, phương án cầu dây văng vĩnh cửu được dự kiến nghiên cứu.

Không chỉ giải quyết nhu cầu đi lại giữa hai bờ sông Lô, công trình còn được kỳ vọng tạo thêm dư địa phát triển đô thị dọc hai bên bờ sông. Việc kết nối thuận lợi với cao tốc Nội Bài-Lào Cai sẽ mở rộng khả năng tiếp cận các trung tâm kinh tế, khu công nghiệp và thị trường tiêu thụ hàng hóa, qua đó tạo điều kiện phát triển thương mại, dịch vụ, logistics và thu hút các dự án đầu tư mới. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng để khai thác tốt hơn lợi thế vị trí địa lý của khu vực Việt Trì và các địa bàn lân cận.

Về nguồn lực thực hiện, tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là hơn 4.469 tỷ đồng; trong đó, ngân sách Trung ương dự kiến bố trí 2.049 tỷ đồng, ngân sách tỉnh khoảng 2.420 tỷ đồng.

Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, dự kiến bố trí 1.500 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh và nguồn vốn ngân sách trung ương; phần vốn ngân sách tỉnh còn lại được cân đối trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2031-2035. Dự án dự kiến triển khai từ năm 2026 đến năm 2031, trong đó giai đoạn chuẩn bị đầu tư thực hiện trong năm 2026-2027, giai đoạn thực hiện đầu tư từ năm 2027-2031.

Để thuận lợi trong tổ chức thực hiện, dự án được chia thành hai dự án thành phần. Dự án thành phần thứ nhất là bồi thường, giải phóng mặt bằng với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 474 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026-2028.

Dự án thành phần thứ hai là đầu tư xây dựng cầu Hai Bà Trưng và tuyến đường kết nối đến nút giao IC6, có tổng mức đầu tư dự kiến gần 3.996 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2026-2031.

Việc tách riêng công tác giải phóng mặt bằng giúp chủ động hơn trong chuẩn bị quỹ đất, tạo điều kiện triển khai các hạng mục xây dựng theo tiến độ.

Tuy nhiên, đây là dự án có quy mô lớn, đi qua khu vực có hệ thống hạ tầng hiện hữu và các công trình cần bảo đảm an toàn đặc biệt. Tuyến đường có vị trí giao cắt với đê sông Lô và tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng; đồng thời phạm vi dự án có thể ảnh hưởng đến một số công trình hạ tầng kỹ thuật, nghĩa trang và đất đai của người dân. Vì vậy, công tác khảo sát, hoàn thiện thiết kế, giải phóng mặt bằng và phối hợp với các cơ quan quản lý chuyên ngành có ý nghĩa quan trọng đối với tiến độ và hiệu quả đầu tư.

Theo phương án nghiên cứu sơ bộ của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tại khu vực giao cắt với đê sông Lô sẽ giữ nguyên cao trình đê hiện hữu, nghiên cứu bổ sung đường lăn phía trong đê nhằm hạn chế ảnh hưởng đến thân đê; cầu vượt đê bảo đảm tĩnh không theo quy định, đồng thời bố trí tường chắn và đường gom tại khu vực chênh cao với đường Hai Bà Trưng.

Đối với vị trí giao cắt với tuyến đường sắt, phương án nghiên cứu là tuyến đường bộ đi bên dưới đường sắt, bảo đảm tĩnh không và các yêu cầu kỹ thuật, đồng thời tiếp tục phối hợp với cơ quan quản lý dự án đường sắt để hoàn thiện giải pháp thiết kế.

Các nội dung liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư và bảo vệ môi trường cũng sẽ tiếp tục được khảo sát, đánh giá cụ thể trong các bước tiếp theo.

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện hồ sơ, chủ động cân đối nguồn vốn, phối hợp xử lý các vị trí còn vướng mắc, bảo đảm tính khả thi trước và trong quá trình triển khai. Đặc biệt, việc bảo đảm an toàn đê điều, an toàn đường sắt, quyền lợi của người dân và chất lượng công trình phải được đặt lên hàng đầu.

Bên cạnh dự án do tỉnh Phú Thọ đề xuất đầu tư, địa phương cũng tăng cường phối hợp với thành phố Hà Nội trong phát triển hạ tầng giao thông kết nối liên vùng. Tỉnh Phú Thọ đã thống nhất chủ trương để Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án xây dựng cầu Minh Châu 2 kết hợp đường trục kinh tế xã Minh Châu, bao gồm cả đoạn tuyến đi qua địa bàn Phú Thọ.

Theo hồ sơ thẩm tra, toàn tuyến cầu Minh Châu 2 kết hợp đường trục kinh tế xã Minh Châu dài khoảng 690m; trong đó, đoạn thuộc địa bàn Phú Thọ khoảng 638m. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 304,6 tỷ đồng, dự kiến sử dụng ngân sách thành phố Hà Nội.

Việc thống nhất để Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội làm cơ quan chủ quản thực hiện toàn bộ dự án nhằm bảo đảm tính đồng bộ trong tổ chức đầu tư, hạn chế chồng chéo giữa hai địa phương.

Dự án có ý nghĩa bổ sung kết nối giao thông giữa khu vực xã Minh Châu, thành phố Hà Nội với địa bàn Phú Thọ, tạo thuận lợi cho việc đi lại, trao đổi hàng hóa và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu của người dân.

Theo đánh giá trong hồ sơ, kết nối giao thông đường bộ từ khu vực xã Minh Châu với các địa bàn lân cận hiện còn hạn chế, nhất là trong mùa mưa lũ. Do đó, công trình được kỳ vọng góp phần cải thiện điều kiện giao thông, tăng cường liên kết giữa các khu dân cư hai bên tuyến.

Việc triển khai dự án cầu Minh Châu 2 là nội dung phối hợp liên vùng giữa Phú Thọ và Hà Nội, khác với dự án cầu Hai Bà Trưng do tỉnh Phú Thọ đề xuất chủ trương đầu tư và dự kiến sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh. Hai công trình có cơ quan chủ quản và phương án nguồn vốn riêng, nhưng cùng hướng tới mục tiêu cải thiện kết nối giao thông, tạo điều kiện lưu thông hàng hóa và mở rộng không gian phát triển giữa các địa phương.

Trong bối cảnh Phú Thọ đang đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và mở rộng không gian đô thị, việc ưu tiên các công trình giao thông có tính kết nối cao sẽ tạo nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội.

Để các dự án phát huy hiệu quả, tỉnh cần tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư, bảo đảm khả năng cân đối vốn, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và giải quyết kịp thời các vướng mắc kỹ thuật. Cùng với đó, cần tăng cường phối hợp với các địa phương và cơ quan liên quan để bảo đảm các tuyến đường, cây cầu được kết nối đồng bộ với mạng lưới giao thông hiện hữu, qua đó phát huy hiệu quả đầu tư và tạo động lực phát triển lâu dài./.